總統否絕《護士法》，為何沒有解決矛盾的對策. May. 17, 2023 07:49. . 尹錫悅總統昨天對共同民主黨主導的國會全體會議通過的《護士法》制定案行使了要求再議權（否決權）。這是現政府上臺以來，繼糧食管理法修正案之後第二次行使否決權。尹總統表示：“《護士法》引發了職能範圍之間的過度矛盾。職能範圍之間協商和國會熟議的過程中，未能消除矛盾。”反對行使否決權的護理協會準備采取集體行動，因此，圍繞《護士法》的社會矛盾將進壹步擴大。 在醫療法之外另行制定護士法，是護士界長久以來的夙願。但是看護助理等其他保健醫療人員反駁，“為什麽只有護士能單獨立法對待?”雖然護士界主張，不會因為《護士法》的制定而單獨開院經營，但醫生等其他職業卻針鋒相對地表示，護士們侵犯醫生等其他領域只是時間問題。作為最後的斡旋方案，政府和執政黨提出“刪除社區、醫療機關的表述”等，但由於共同民主黨和護理協會的反對，協商最終破裂。這是醫療界圍繞護士法的矛盾演變成分幫結派、勢力對抗的結果。 前所未有的新冠疫情，得益於醫生、護士等醫療人員的獻身犧牲和努力，才得以克服。這樣的醫療界因職能範圍矛盾四分五裂後，擔心醫療大亂的國民的不安感正在增大。 越是這樣越應該起到調解矛盾的斡旋者作用的政界，反而助長了矛盾。擁有過半數議席的共同民主黨把《護士法》直接提交全體會議等單方面處理，炫耀了自己的力量。國民力量黨相比積極的協商，更急於指責在野黨。如果《護士法》被在野黨主導處理，總統行使否決權是預料之中的事情，但朝野政黨卻只是懸崖邊對峙。這就是為什麽有人批評說，朝野政黨都考慮到明年的議會選舉，埋頭於醫生和護士等各職業的得票算計，放棄了為妥協而做出真誠的努力。 如果用目前的護士法在國會進行重新表決，很難有三分之二的與會議席表示贊成，因此很有可能被廢除。不能出現像《糧食法》壹樣，繼總統行使否決權之後再次表決又被否決的惡性循環。為此，負責國政的政府和執政黨不能無條件地責怪在野黨和護士界。應該更加積極地尋求解決矛盾的方案。尹總統在候選人時期訪問護理協會時，就制定護士法的要求曾經表示，“為了得出合理的結果，將努力說服議員”，因此即使不是正式大選公約，也應該說明情況的變化等，進行更加真誠的對話。

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