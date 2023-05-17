護理協會預告集體行動，“有可能中斷輔助手術業務”. May. 17, 2023 07:50. by 李文秀記者 doorwater@donga.com. 尹錫悅總統16日在國務會議上對《護士法》行使了否決權，護士團體對此表示強烈反對。大韓護理協會要求國會重新表決《護士法》，同時組成“2023議會選舉企劃團”，表示“將追究政治責任”。尹錫悅表示，“（護士法）引發了相關職能範圍之間的過度矛盾”，說明了對《護士法》行使否決權的背景，但保健醫療界的職能範圍矛盾似乎進入了“第二輪”。 護理協會還考慮了部分履行醫生職責的醫生助理護士們中斷業務等團體行動。護理協會相關人士表示：“當天下午將討論具體的應對計劃，並從17日開始行動。”相反，保健福利醫療聯合決定取消原定於17日舉行的總罷工，擱置至《護士法》重新表決以後。 醫生助理護士是輔助醫生診療和手術時醫療行為的護理人員。主要在醫生不足的手術室代替切除、縫合等。現行醫療法不允許這樣的業務。但醫生助理護士因必需醫療領域的人力不足，長期以來已成慣例。 隨著人數逐漸增加，10所國立大學醫院的醫生助理護士在2021年達到1091名，比2019年（797名）增加了37%。據醫療界推算，全國醫生助理護士超過1萬人。 因此，有人擔心，如果他們中斷工作，手術等醫療現場可能會出現問題。相關業務本身就是違法的，政府也沒有辦法制止。保健福利部長曹圭弘在當天的新聞發布會上表示：“政府將切實履行上個月宣布的護士人力支援綜合對策，由國家負責改善護士的工作環境。”他隨後立即前往高麗大學安巖醫院，與醫生助理護士們見面等，開始安撫護士界。 另外，有專家提議，保健醫療職能範圍之間的業務範圍調整應在中立的公論場合進行。首爾大學醫療管理學系教授金允（音）表示：“此次事件是政府連續60年沒有確定醫療職能之間的業務範圍而發生的。保健醫療界各職能範圍的業務範圍制定過程，不應是像現在這樣由政府自行決定的方式，而應該組成各職能範圍專家和國民參與的中立委員會來決定。”

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