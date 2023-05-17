尹錫悅對護士法行使第二次否決權……在野黨當天又強行通過“學費無息貸款法”. May. 17, 2023 07:51. by 全珠英記者、金恩智記者 aimhigh@donga.com,eunji@donga.com. 尹錫悅總統16日就共同民主黨強行處理的《護士法》制定案表示，“引發了職能範圍間的過度矛盾，引發了國民健康的不安感”，行使了要求重新審議權（否決權）。這是繼4月4日《糧食管理法》之後，尹錫悅第二次行使否決權，距離4月27日《護士法》制定案在國會全體會議上獲得通過僅過了20天。共同民主黨立即反駁稱，“這是完全無視國會立法權的行為”，並在當天的教育委員會上單獨處理了《學費無息貸款法》。 朝野政黨就《黃色信封法》（工會法修改案）和《廣播法》也出現了明顯的分歧，在這種情況下，擁有眾多議席的在野黨在立法上開始“壹騎獨行”、總統以否決權進行阻止的對抗構圖仍在持續，因此有人擔心，通過協治制定對策的政治本來的功能實際上正在消失。 尹錫悅當天上午在龍山總統室舉行的國務會議上指出：“《護士法》引發了相關職能範圍之間的過度矛盾。護理業務脫離醫療機構化正在引發國民健康的不安感。”尹錫悅在對要求重新審議護士法案進行審議和表決後，在會議結束後的中午12點10分左右立即批準了要求重新審議案。 特別是，尹錫悅強調：“國民健康是任何東西都無法交換的。政治外交、經濟產業政策在國民健康面前都是次要的。”分析認為，他的表態是在指，共同民主黨不顧政府和執政黨的反對、主導在全體會議上通過《護士法》的法案處理過程。 共同民主黨和大韓護理協會立即表示了反對。共同民主黨院內代表朴光溫發表立場聲明說：“尹總統行使否決權，拒絕的是國民。共同民主黨將根據國民的意願再次在國會進行投票。”護理協會當天召開緊急記者會表示：“將追究毀棄承諾的尹總統的政治責任。” 此外，共同民主黨當天在國會教育委員會全體會議上單獨處理了《學費無息貸款法》，朝野再次發生沖突。國民力量黨所屬的教育委員們以“共同民主黨的立法獨行”為由，反對強行處理法案，沒有參加當天的會議。

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