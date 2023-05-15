孫興慜陷入“越位沼澤”，絕平進球被吹……熱刺隊提前無緣下賽季歐冠賽場. May. 15, 2023 07:51. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜所屬球隊托特納姆熱刺隊將無法踏上下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的舞臺。 13日，托特納姆熱刺隊在與阿斯頓維拉隊的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）客場比賽中以1比2負於對手。壹度以0比2落後的熱刺隊在下半場第45分鐘憑借哈裏•凱恩的點球追進了對方，但此後沒有再取得進球。孫興慜曾在下半場傷停補時階段右腳射門破門，但遺憾地被判越位，與進球無緣。此前，在上半場第24分鐘，孫興慜的射門曾擊中門柱，不過邊裁早就搖起了越位的旗幟。當天打滿全場比賽的孫興慜4次落入對方的越位陷阱。 因當天的失利，目前積57分（17勝6平13負）的托特納姆熱刺隊無論剩下的兩場比賽結果如何，都無緣下賽季的歐冠賽場。因為球隊與當天以2比0戰勝伍爾弗漢普頓隊的第4名曼聯隊（積66分）的積分差距拉大到了9分。在英超聯賽中，前4名可以參加下賽季的冠軍聯賽。 截止到14日，目前排在第6位的托特納姆熱刺隊能否參加下賽季UEFA歐聯杯還是未知數。在歐聯杯參加球隊方面，聯賽第5名和英格蘭足總（FA）杯冠軍將出戰。如果進軍歐冠聯賽的球隊獲得FA杯冠軍。那麽第6名也將參加歐聯杯。目前排名英超第壹的曼城隊和曼聯隊進入了FA杯決賽。截至14日，排名第8位的布萊頓隊（積55分）比托特納姆熱刺隊少打了3場比賽。UEFA主辦的俱樂部對抗賽冠軍聯賽是最高級別比賽。其後依次為歐聯杯、歐協杯。 另外，南安普敦隊最先確定了下賽季降級到英冠（第二級）聯賽。英超排名墊底的南安普敦隊13日在與富勒姆隊的比賽中以0比2負於對手，未能擴大積分。目前積24分的南安普敦隊即使贏得剩下的兩場比賽，也無法超過截至14日排在第17位的埃弗頓隊（32分）。英超排名第18~20的球隊將在下賽季跌入英冠聯賽。

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