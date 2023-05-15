4月銀行家庭貸款增加69%……還不是開“結束緊縮”派對的時候. May. 15, 2023 07:50. . 隨著去年國內外基準利率的急劇上升，僅去年壹年就減少了近8萬億韓元的韓國家庭貸款，眼下再次劇增。這是因為最近銀行的貸款利率下降到20個月前的水平，隨著房地產交易的恢復，家庭對債務的警戒心減輕了。有人擔心，如果發達國家中最高水平的家庭負債進壹步增加，可能會阻礙經濟增長。 KB國民、新韓、韓亞、友利等4大銀行的固定型住宅擔保貸款利率目前為年3.7~5.8%。最低利率比今年1月降低超過1個百分點，是自韓國銀行開始上調利率後的前年9月底的3.2%以來的最低值。高於固定利率的住宅擔保貸款變動利率也即將下降4%以下。 貸款利率比銀行的資金籌措利率大幅下降。其中，金融當局指出銀行利用存款和貸款間利率差過度賺錢、施壓下調利率的影響很大。由於美國中小型銀行的連鎖破產，美聯儲很難再提高利率的分析得到支持，貸款利率正在更快地下降。 問題是，隨著利率的下降，想要借錢的人大幅增加。今年3、4月份，四大銀行的新增家庭貸款與去年同期相比分別增加了86%和69%。僅從住宅擔保貸款來看，上升幅度達到93%和76%。因此，上個月底金融圈家庭貸款總額時隔8個月重返增加趨勢。令人擔心的是，經歷過房價暴漲的2030壹代是否再次開始了“極限籌錢”。 韓國國內生產總值與家庭負債的比率超過100%，在經合組織會員國中排在第四。如果把房東要返還給租戶的全租保證金作為債務，更是超過150%，位居世界第壹。在這種情況下，如果債務不減反增，普通家庭的可支配收入就會減少，導致消費萎縮，甚至會拉低經濟增長率。 雖然與美國基準利率的負差距拉大，但兩次把標準利率凍結在3.5%的韓國銀行的決定對最近的貸款反彈產生了影響。無論韓國銀行如何強調“緊縮還沒有結束”，個人和家庭都把凍結利率判斷為緊縮結束。韓國銀行和金融當局應將家庭負債的增加視為嚴重的金融系統危險信號，並據此重新研究貨幣、金融政策。

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