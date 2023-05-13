《社論》三成20多歲青少年表示“討厭是韓國人”……“勝負社會”有壓力. May. 13, 2023 07:34. . 韓國的現代史是史無前例的成功史。在戰後140多個獨立國家中，成功實現產業化和民主化的國家只有韓國。韓國作為發展中國家首次躋身發達國家行列，全世界對韓國文化和韓國式生活的關心也越來越大。但調查結果顯示，雖然取得了奇跡般的成就，但作為韓國人感到自豪的人只有壹半多壹點。 《東亞日報》和問卷調查平臺“Tillion Pro”以1800名成年男女為對象進行了問卷調查，結果顯示回答“作為韓國人感到自豪”的人只有55%。22%的人回答“不太自豪”，其余23%的人回答“不喜歡是韓國人”。特別是10~20多歲人群中，回答“討厭是韓國人”的比率在10人中有將近3人（28.8%-29.4%）。國家的成功並沒有轉化為對國家的自豪感或個人的成就感。 如果社會發達、個人主義傾向增強，宣揚國威並不與對國家的自豪感聯系在壹起，這是普遍現象。越是年輕壹代，對現實的不滿就越多，這也是事實。但是，從此次調查結果來看，韓國的特殊性也引人註目。對於“與韓國最般配的形象”的提問，回答“競爭性強”“疲憊”的人很多。在壓縮增長過程中，過熱競爭和對成功的強迫表現為對社會的不滿。韓國人特有的上進心，在實現高速增長的同時也增加了疲勞感。 競爭越激烈，必然是失敗者越多於成功者 。我的生活如此艱難，有何理由對國家的成功感到驕傲?更何況，如果無論怎麽努力都無法超越社會經濟背景的界限，相對剝奪感就會更大。韓國人的幸福度處於世界最低水平也與這種社會氛圍不無關系。 只有越來越多的人認為國家的成功有自己的壹份，幸福度才會提高，集體的力量才能得到加強。只有尊重多種生活價值，減少消耗性競爭，保障公平競爭，給人以即使失敗也能保障東山再起的機會和最低限度的人生，人們才能產生對共同體的信任和責任感。這壹切，都是只有啟動調解矛盾、引導達成壹致的政治才能實現的事情。“K”字開頭的最令人羞愧的單詞中，“K政治（韓國政治）”以壓倒性的優勢（52.7%）排名第壹，必須重視這壹調查結果。

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