BTS時隔11個月再次以“完整體”身份推出新歌. May. 13, 2023 07:34. by 李素研記者 always99@donga.com. 防彈少年團(BTS)12日下午發表了7名成員全部參與的新曲《The Planet(照片)》。這是繼去年6月《Yet to come》之後,時隔11個月,最近部分成員入伍的BTS再次以“完整體”身份推出新歌。 其所屬經紀公司Big Hit Music對新歌介紹說:“BTS成員7人7色的個性與清涼的歌唱非常協調。”歌曲是成員JIN(本名金碩珍•31歲)和J-Hope(本名鄭號錫•29歲)入伍前錄制的。 《The Planet》是預定從14日開始在SBS播出的國產動畫片《BASTIONS》的主題曲。歌詞與描寫擊退破壞環境的惡棍的英雄故事的動畫片的主題相吻合。“妳和我的小星星鱷現在痛苦著”等,包含了告知地球珍貴的信息。

