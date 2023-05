美國:“競爭並不意味著沖突” VS 中國:“臺灣是紅線”. May. 13, 2023 07:33. by 金祺容 kky@donga.com. 美國和中國的外交安保總指揮——美國總統國家安全事務助理沙利文和中國共產黨中央政治局委員王毅在奧地利維也納會面,進行了8個多小時的對話。這是自2月初中國“偵察氣球”事件導致兩國關系急速僵化後,中美首次舉行的最高級別會晤。此次會談是在拜登政府最近為緩和美中矛盾向中國發出“對話信號”的情況下舉行的,因此對兩國關系產生的影響備受關註。 據美國《華爾街日報》和香港《南華早報》等媒體當地時間11日報道,沙利文從前壹天開始與王毅在維也納舉行了為期兩天的會談。美國政府高級官員表示,兩人在兩天內進行了8個小時以上的對話。此次會談是繼美國國務卿布林肯因“偵察氣球”事件突然推遲訪華後,美中時隔3個多月再次舉行會談。 據美國高層官員透露,沙利文向王毅強調:“美中雖然存在競爭關系,但這並不意味著矛盾或沖突。”他還重申,“美國反對單方面改變臺灣海峽現狀,堅持壹個中國的原則”。中國官方媒體新華社12日報道說:“王毅就臺灣問題全面闡述了中方嚴正立場”“雙方同意繼續用好這壹戰略性溝通渠道”。 最近,美國向中國發出了緩和矛盾的信號。彭博社11日報道說,拜登政府正在推進美中首腦的電話通話。此前的8日,美國駐華大使伯恩斯會見了中國外交部長秦剛。美國貿易代表戴琪和中國商務部長王文濤將於本月底會面,美國國防部長奧斯汀和中國國防部長李尚福之間的會談也有可能成功舉行。 中國在壹定程度上回應了美國。英國《金融時報》報道說:“已經空缺5個月的中國駐美大使將在本月內赴美履新。” 中國同時不斷要求美國“尊重我們的核心利益”。中國外交部發言人汪文彬11日在例行記者會上表示,“美方不能壹方面講溝通,壹方面卻不斷對中國打壓遏制”,“我們敦促美方端正對華認知,尊重中方的底線紅線,停止損害中國的主權、安全、發展利益”。中國官方媒體《環球時報》12日也主張:“美國不能壹邊壓迫中國壹邊講溝通。”

