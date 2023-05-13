約基奇貢獻“三雙”，丹佛掘金戰勝太陽進軍NBA西部決賽. May. 13, 2023 07:32. by 金培中 wanted@donga.com. 丹佛掘金隊在本賽季美國職業籃球聯賽（NBA）中率先進入了（西部）聯盟決賽。 丹佛掘金隊12日在2022~2023賽季NBA西部聯盟季後賽（PO•7戰4勝制）第2輪第6場比賽中，客場以125-100戰勝了菲尼克斯太陽隊。以系列賽戰績4勝2負領先的丹佛掘金隊自2019~2020賽季後時隔3年再次進入西部聯盟決賽。掘金隊憑借當天的勝利，洗刷了2年前在PO第2輪比賽中0比4負於太陽隊而結束賽季的痛苦。掘金隊將與洛杉磯湖人隊和金州勇士隊之間的勝者爭奪壹張NBA總決賽的入場券。湖人隊目前以3比2領先。 “塞爾維亞特級”尼古拉•約基奇以三雙的出色表現帶領丹佛掘金隊進入決賽。身高211厘米的中鋒約基奇當天砍下了兩隊最高的32分，另外還貢獻10個籃板球，12次助攻。搶斷次數3次也是兩隊中最多的。約基奇在PO第1、2輪的11場比賽中，平均得到30.7分、12.8個籃板球、9.7次助攻。約基奇在本賽季的常規賽中，也以平均9.8次助攻排在該領域第3位，在前10名中，不是後衛的球員只有約基奇壹人。約基奇之所以被稱為“得分中心”，也是因為他的這種助攻能力。 自球隊成立以來首次挑戰NBA總決賽冠軍的菲尼克斯太陽隊繼上個賽季後，連續2年在PO第2輪比賽中被淘汰出局。身高213厘米的中鋒德安德烈•艾頓因肋骨受傷未能參加第6場比賽，太陽隊在籃下無法承受約基奇帶來的巨大破壞力。 當天，在東部聯盟PO第2輪比賽中，波士頓凱爾特人隊客場以95比86戰勝費城76人隊，將本輪系列賽扳成3比3平，雙方最後的第7場比賽將於15日在凱爾特人隊的主場進行。

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