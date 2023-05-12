壹名法國記者在烏克蘭死亡……法方調查俄羅斯戰爭罪. May. 12, 2023 07:45. by 趙은아 achim@donga.com. 壹名法國記者在烏克蘭最前線——東部頓巴斯的巴赫穆特附近進行采訪時，因俄羅斯方面的火箭炮攻擊而死亡，法國當局立即著手調查。 據法國《費加羅報》10日報道，法國檢察機關表示，法國公營法新社影像記者阿爾芒·索爾丁（音，32歲，照片）在當地采訪時死亡後，立即開始調查戰爭犯罪。調查由負責反人類罪、集體屠殺、戰爭犯罪的機構“OCLCH”負責。調查組將在烏克蘭現場進行真相調查。 據悉，索爾丁於9日下午4時30分左右在巴赫穆特附近的村莊被火箭彈擊中身亡。包括索爾丁在內的5名采訪團正在和烏克蘭軍隊壹起行動以采訪戰爭情況。索爾丁為了躲避攻擊趴在地上，被俄軍發射的火箭彈擊中。其他記者沒有受傷。 總部設在法國巴黎的“無國界記者”表示，對索爾丁最早奔赴烏克蘭戰場所表現出的勇氣和所取得的業績表示敬意，並敦促調查當局進行徹底的調查。據“無國界醫生”透露，俄羅斯去年2月入侵烏克蘭後，在戰爭現場采訪時死亡的人至少有記者、司機、當地導遊等11人。 此外，烏克蘭軍隊主張，俄軍在被稱為最大激戰地的巴赫穆特受到打擊，部分撤離了烏克蘭。據英國《衛報》和美國《紐約時報》等媒體報道，烏克蘭地面部隊司令奧列克桑德·蘇爾斯基（音）10日表示，在巴赫穆特部分地區的俄羅斯部隊最多後退了2公裏。俄羅斯民間雇傭兵“瓦格納集團”前壹天表示：“俄羅斯第72旅的地盤被奪走了3平方公裏，瓦格納集團也失去了500名戰鬥人員。”

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