國內首例通過初產自然分娩降生的四胞胎. May. 11, 2023 07:46. by 洪錫浩記者 will@donga.com. SK-On職員的家屬通過自然分娩獲得了四胞胎。這是國內首例通過初產自然分娩降生的四胞胎。 10日，SK-On表示，去年9月進入公司的宋力元PM的妻子車智惠在3月16日生下了四胞胎。車某從醫院接到了5月初的分娩預定日，四胞胎比預定時間提前了壹個多月來到人世。出生時僅0.9公斤的四胞胎中體重最輕的老大上周出院，組成了6口之家。 宋PM雖然於2020年結婚，但由於在咨詢公司工作，不分晝夜地工作，所以推遲了懷孕計劃。宋PM家庭正式開始準備懷孕是在去年6月確定進入SK-On之後。據說，妻子車某說“聽說SK是適合生養孩子的公司”，夫婦倆來到了不孕醫院。宋PM進入公司兩天後的去年9月，得知了懷孕四胞胎的事實。通過體外受精，3個胚胎被受精，其中壹個分化成同卵雙胞胎。 雖然是像禮物壹樣找來的四胞胎，但是宋PM非常擔心。因為擔心胎兒中有壹個會出問題。幸好老大順利出院，消除了憂慮。 四胞胎的名字分別是同卵雙胞胎女兒麗齊和羅克西、三兒子維景、小女兒說錄。宋PM家庭孩子的名字中包含了希望成為管理知識的學者、給予幸福的醫生、展望未來的經營者、記錄語言的律師的願望。 分娩後，SK-On通過公司內部廣播全面公開了生下四胞胎的消息。作為生育紀念禮物，決定支援育兒助手，首席執行官（CEO）池東燮將親筆寫的卡片和禮物籃子送給了宋PM家人，向其表示祝賀。

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