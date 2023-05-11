“政策推進不力”，尹錫悅警告產業和環境部長. May. 11, 2023 07:46. by 張寬錫 jks@donga.com. 據悉，尹錫悅總統9日在國務會議上破例公開斥責稱，“（公務員）如果被脫核電、理念性環境政策所埋沒，不配合新的國政基調，就要采取果斷的人事措施”。據悉，其背景是產業通商資源部和環境部的政策推進不力等問題。尹錫悅在就任壹周年之際進行高強度指責，被解讀為具有對公職社會高強度抓紀律的性質，同時也是試圖在執政第二年督促所有政府部門履行國政課題。 據總統室和執政黨10日透露，產業部和韓國電子公社向尹錫悅的業務報告中，產業部的脫核電政策、韓電的結構調整等主要業務處理成果被認為未盡如人意。總統室高層相關人士表示：“產業部的能源部門沒有正常啟動，所以要通過更換次官（副部長）等人員，加快履行國政課題的速度。由於文在寅政府楔釘子人事和部委旋轉門人事慣例，主要公共機關的人士也是由上屆政府的人士擔任的。” 據悉，尤其是，報告的內容還包括，尹錫悅上臺已經壹年，深入參與文在寅政府脫核電政策的人士繼續擔任要職，對主要公共機關人選產生著影響。執政黨相關人士指出：“認為去年能源價格上調與文在寅政府脫核電政策無關的這種與事實不壹致的報道接連不斷，相關部門卻消極應對，從很久以前這些早就成為問題了。” 據悉，有人指出，環境部對利用四大江河水壩應對幹旱等政策沒有得到積極推進。相關人士指出：“相比履行國政課題，部委的邏輯更加強烈。”執政黨方面人士表示：“如果不取得成果，兩個部門也將被列入內閣改組對象。總統的警告是部長們要負起責任，切實做好工作。”

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