“雖然有人不太了解歌手PSY，但知道浸濕Show……正在成為壹種文化”. May. 10, 2023 07:43. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. “如果概念持續下去，就會成為風格，那樣就會成為文化。現在，即使是不太了解歌手PSY（照片）的人，夏天去‘浸濕Show-SUMMER SWAG’也正在成為壹種文化。” 3日通過迪士尼+公開的“PSY浸濕Show 2022”是生動地展現去年浸濕Show的演唱會現場錄像，共有9個城市的35萬名觀眾參與其中。2011年開始的浸濕Show是“鳥叔”PSY在世界杯期間觀看街頭應援助威後運作的慶典，其特點是觀眾以渾身濕透的樣子享受慶典。本月9日，PSY通過視頻與記者見面時表示“（Show）時隔10年終於茁壯成長了”。 此次演出實況視頻的看點是現場音。PSY說：“與其他演出相比，觀眾的聲音比較大。可以充分感受到現場的感覺。”負責舞蹈、歌曲、舞臺企劃和導演的他表示：“為了讓歌手PSY在舞臺上無憂無慮地玩耍，導演朴載相（PSY的本名）擁有執著而痛苦的準備時間。” 浸濕Show觀眾的平均年齡是25歲。PSY說：“我覺得自己依然是現役歌手，感到非常自豪。”他說：“來看我的演出的觀眾有‘狂客’的外號”，“他們是讓我作為歌手‘PSY’活著的人，其實我已經是壹位45歲的大叔，肚子鼓鼓的，有兩個孩子。”

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