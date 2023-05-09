尹錫悅就任壹年……應實行國政·人事改革，如實啟動三大改革. May. 09, 2023 07:57. . 明天是尹錫悅政府上臺壹周年。檢察官出身、沒有充分的政治經驗而當選的尹錫悅總統是在期待和憂慮中就任的。尹錫悅在大選中獲得了49%的支持，雖然已經過了1年，但對他國政履職的肯定評價仍然未能擺脫30%左右。這從側面證明了尹政府的國政運營還沒有達到國民的期待。 尹錫悅政府向國民承諾恢復前政府推翻的公正和常識並上了臺。他在就職演說中指出，民主危機的原因是反智主義，全面提出了“自由”的價值。現在應該冷靜地回顧過去壹年，尹錫悅政府是否確實進行了相應的國政運營。 恢復公正、常識和民主的試金石是包括組閣在內的人事安排，但結果並不令人滿意。部長候選人接連落馬，招致了人事慘案的批評。總統室和部門要職處處都安排了檢察官出身人士，受到了“檢察共和國”的指責。尹錫悅總統每次被指責人事失敗時都會說“和前政府比較壹下吧”。上屆政府的錯誤不能成為把現政府的錯誤全部正當化的借口。如果是錯誤的慣例或政策，相比責怪別人，果斷糾正才更符合尹錫悅總統掛在嘴上的公正和常識的領導能力。 尹錫悅總統去年表示，即使沒有人氣，也壹定要完成年金、勞動、教育三大改革。三大改革課題雖然可以看作是反映了迫切的時代要求，但執行速度卻非常緩慢。邁出養老金改革第壹步的國會層面的討論空手而歸，雖然政府表示將在10月之前提交國民養老金綜合運用計劃，但這是有待於觀察。勞動改革雖然以嚴懲建設現場的工會非法行為、要求公開工會賬目等為由暫時啟動，但勞動時間靈活化等制度改革被困在“每周65小時”框架中，處於進退兩難的處境。教育改革連第壹步都沒有邁出。 三大改革並不會因為總統的壹句“為了未來壹代的決斷”而結束。這是需要協調各職域、各世代尖銳利害關系的敏感而艱巨的課題。如果沒有國民和利害當事人的同意，將寸步難行。越是這樣，尹錫悅政府越要擴大國民對改革課題的共識，積極尋求利害當事人的同意。 即將迎來執政第二年，經濟環境依然嚴峻。在美中霸權競爭持續的情況下，烏克蘭戰爭引發的通貨膨脹使平民的生活仍然很艱難。有評價稱，由於半導體對華出口不振，貿易赤字連續14個月持續，連1%的經濟增長率也動搖。但是，面對明年的國會議員普選，如果朝野之間的強硬對峙加劇，可能會阻礙經濟復蘇。 在這種情況下，尹錫悅政府應該回到負責國政的初心，全面刷新過去的國政運營風格。在壹周年之際，要通過正在準備的內閣改組，進行給國民帶來希望的人事改革。不僅是國民，對於在野黨，也應該更加致力於尋求理解的溝通和協治。為了啟動停滯不前的三大政治改革，必須抓緊國政和人事改革的韁繩。

한국어