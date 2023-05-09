人類的試驗臺. May. 09, 2023 07:57. . 自我陶醉是對自己的壹種恭維（拍馬屁）。但是拍馬屁就是不好的嗎？拍馬屁是讓人滿意和高興的，包括自己。這是幸福的壹部分，是幸福的真諦。拍馬屁是讓整個人生變得甜蜜的調味料。 有人說被謊言欺騙是不幸的，其實不被謊言欺騙才是最大的不幸。幸福不在於真實，而在於假象。反正人世變化無常，無法正確認識，也無法預測。因此，即使是假象，只要做出自我滿足的結論就可以了。因此，人類從壹開始就是被謊言所吸引的存在。 這不是筆者的主張。這是15世紀最早的人文主義者德西德裏烏斯•伊拉斯謨的《愚人禮贊》中的故事。之後更恐怖的故事講得很流暢，太恐怖了，讀不下去了。為什麽不能早點得到這種領悟呢？如果在學生時代領悟到這壹點，早就站在假新聞的壹邊，成為受人尊敬的巨富。 但是，從伊拉斯謨本人也沒有作為愚人的信徒生活的情況來看，他似乎抱著“話雖這麽說，但真相還是會勝利”的信念或希望。在伊拉斯謨之後，人文主義者和啟蒙主義知識分子壹直相信，如果教育和大眾媒體發達，真相會戰勝謊言，騙子和煽動家將無處立足。但是從最近的世界來看，愚人的話似乎是對的。有些人對人工智能（AI）寄予厚望，但無法保證AI不會被充滿阿諛奉承的數據占領。 這個可怕的假新聞十分猖獗，甚至波及到了受尊重的領域。是戰爭，政治也是戰爭。幾天前，俄羅斯克裏姆林宮上空燃起了火花。俄羅斯高呼報復，說背後有美國勢力參與其中。無論怎麽看都是非常粗糙和站不住腳的攻擊，誰也沒有確鑿的證據，即使有證據，人們的結論也早已定下來了，所以不會破壞信任。為什麽這場戰爭越來越像考驗人類良知和能力的戰爭呢？

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