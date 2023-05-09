青瓦臺開放壹周年……展示-演出等全年節目排得滿滿當當. May. 09, 2023 07:58. by 李素研記者 always99@donga.com. 在迎來青瓦臺開放壹周年（5月10日）之際，青瓦臺本館、春秋館、官邸將陸續舉行以歷屆總統的日常生活為主題的展示會。另外，3周內青瓦臺夜間參觀人數將從原來的每天100人大幅增加到2000人。 文化體育觀光部8日表示，為迎接青瓦臺開放壹周年，將推出10大年度企劃節目。下個月初，在總統辦公室本館將舉行“我們總統的故事，總統們就在總統”的展示會。介紹包含歷屆總統氣息的道具等，並介紹歷屆青瓦臺領導人們的生活方式。在曾用作記者招待會場所的春秋館，從10月開始將舉行展示歷屆總統使用過的餐具和家具的展示會。 演出將在青瓦臺室外舉行。本月中旬，大庭院將舉行“紀念開放壹周年特別音樂會”，13日和14日在直升機場舉行國立舞蹈團表演《太平舞》等的“傳統品格”演出。演出將壹直持續至9月份。 綠地園將從下月開始每天進行2次以“總統的樹木”為主題的內部樹木資源探訪項目。青瓦臺夜間參觀項目“青瓦臺夜晚散步”每天最多遊客人數大幅增加到2000人，將於下月和9月中旬共運營3周。

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