從湖南到首都圈，將在海底鋪設“電力高速公路”. May. 09, 2023 07:58. by 世宗=金炯民記者 kalssam35@donga.com. 韓國將在西海建設超高壓直流輸電網（HVDC），將湖南地區的剩余電力輸送到首都圈。即，在海底鋪設壹種“電力高速公路”，防止因電力供應過剩而導致的大規模停電（black out），消除湖南-首都圈電力供需不均衡現象。但是有人擔心，去年創下最惡劣營業赤字的韓國電力公社很難充當構築電網所需的巨額費用。 韓國電力公社8日表示，“第10次長期輸•變電設備計劃”經過產業通商資源部電氣委員會的審議，最終確定。此次計劃是為了構建能夠將偏重於各地區的電力均勻分散在全國各地的電網，包括2022年至2036年的計劃。其中核心是構建連接湖南和首都圈的電網。在太陽能設備密集的湖南地區，電力供應過剩。據韓國電力公社透露，2036年太陽能發電普及目標65.7GW（十億瓦）的約63%集中在湖南地區。問題是，不僅是電力供應達不到需求的情況，在需求較低的情況下，電力瞬間過度供應時，也有可能發生大規模停電事故。 因此，韓國電力公社為了將湖南地區的剩余電力輸送到首都圈，決定構築超高壓輸電網。海底電纜形態的HVDC在輸電過程中電量損失較小，因此可以比現有的輸電網將更多的電力輸送到更遠的地方。 問題是構建電力網所需的費用和居民的反對。第10次輸•變電設備計劃所需的費用高達56.5萬億韓元。有人指出，僅去年就出現約32萬億韓元營業赤字的韓國電力公社很難補齊相關費用。 在構築電網的過程中，居民們的反對也是壹大負擔。湖南-首都圈區間在海底鋪設輸電網，但其他地方在地面上建立輸電塔。部分環境團體主張，輸電塔產生的電磁波將對居民健康產生負面影響。韓國電力公社相關人士表示：“56.5萬億韓元的電網建設費用中不包括居民補償部分。”

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