如果尹-岸田沒有超越“信賴”的歷史“和解”，難以邁向未來. May. 08, 2023 08:07. . 日本首相岸田文雄昨天訪問韓國，與尹錫悅總統舉行了韓日首腦會談。岸田訪韓是時隔52天對尹錫悅3月訪日的回訪，也是時隔12年重新啟動韓日間穿梭外交。尹錫悅強調，“必須擺脫如果不能完全整理歷史，就無法為未來合作邁出壹步的看法”，岸田再次表明了繼承1998年《金大中-小淵宣言》等日本歷屆內閣歷史看法的意誌。 岸田提及歷史問題，並沒有像3月尹錫悅訪日時那樣直接提及“反省和道歉”，只是委婉地表明原則。這仍然是讓人想起1998年韓日共同聲明的間接話術，從這壹點來看，確實令人失望。日本政府表示“痛徹的反省和由衷的謝罪”，再次確認了10多年前的歷史認識，這遠遠不足以彌補韓日之間的認識差距。 當然，韓日之間有著很多不能被歷史矛盾束縛的緊急懸案。應對朝核、導彈威脅的安全合作和由重組供應鏈帶來的經濟、技術合作迫在眉睫。當初預計岸田訪韓是在七國集團（G7）峰會之後的6、7月，時間大幅提前，也是由於世界性的新冷戰氛圍的擴散、韓日之間乃至韓美日三國之間迅速共同應對的必要性大為增加的看法導致的緊迫感。 韓日關系進入恢復過程，可能是尹錫悅的政治決斷下韓日首腦間建立信任的結果。岸田在此次訪韓之前還傳達了“為了報答尹總統果敢的決斷和行動，決定此次回訪”的信息。事實上，在此次首腦會談上，歷史問題連正式議題都沒有列入。可以理解為，雙方是在歷史矛盾已經得到解決的“心心相印”的理解和共識下，集中討論了面向未來的合作議題。 但是，正如之前的韓日關系史所表明的那樣，如果沒有對歷史的根本性和解，就很難擺脫重復縫合和矛盾的水平。在民心動搖或政權交替的情況下，構築能夠堅定地延續未來合作之路的關系，應該超越首腦之間的暫時信任，實現兩國國民之間的歷史和解。當然，這條路並不好走。但是，為了不脫離軌道，日本需要不斷努力，在轉變看法、共同理解歷史方面向前進。

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