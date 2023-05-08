烏克蘭：“用‘愛國者’導彈擊落俄羅斯超音速導彈”. May. 08, 2023 08:08. by 洪禎秀 hong@donga.com. 烏克蘭軍方6日宣布，4日擊落飛抵首都基輔上空的俄羅斯最新武器“匕首”超音速導彈。這是自去年2月俄羅斯入侵以來，烏克蘭首次“擊落‘匕首’”。俄羅斯軍隊還被懷疑在烏克蘭巴赫穆特使用了作為燃燒彈的壹種對人體致命的白磷彈，雙方正在展開血戰。如果投下白磷彈，天空就會被小小的炸彈火光所照亮，讓人聯想到“地獄的火焰”。 據美聯社等媒體報道，烏克蘭空軍6日表示：“4日用‘愛國者’導彈擊落了‘匕首’。”烏克蘭軍隊上個月底從美國、德國、荷蘭等地得到了“愛國者”導彈，具備了超音速導彈攔截體系。由俄羅斯短程彈道導彈“伊斯坎德爾”改造而成的“匕首”的飛行速度是音速的10倍（10馬赫）。該導彈擾亂防空雷達，難以攔截，但此次烏克蘭成功擊落。 烏克蘭國防部6日聲稱，俄羅斯軍隊為了扭轉不利的戰局，在巴赫穆特使用了白磷彈。白磷彈是壹種化學武器，可燃性極強的“白磷”碎片會廣泛散落到打擊地點周圍。如果人體接觸到碎片，即使潑水也不會熄滅，會嚴重燒傷。國際社會嚴禁對平民使用燃燒彈，但對白磷彈沒有明確的禁止規定，烏克蘭壹直聲稱，俄羅斯軍隊經常使用白磷彈。 在這種情況下，俄羅斯軍的內訌正在擴大。據英國廣播公司（BBC）等媒體報道，瓦格納集團的首長葉夫根尼·弗裏戈津5日批評了俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古、總參謀長瓦列裏·格拉西莫夫等人，並主張瓦格納私兵因得不到有效的彈藥，正在巴赫穆特死去。他還聲稱：“如果這種狀態持續下去，將在10日以後撤回我們的戰士。撤回的決定完全是因為俄羅斯國防部。” 俄羅斯決定於9日在去年10月強行吞並的頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松、紮波裏熱等烏克蘭東南部4個地區舉行紀念二戰勝利的戰勝節活動。特別是，俄軍決定在巴赫穆特所在的頓涅茨克推進“不朽的聯盟”遊行等，明確表示沒有結束戰爭的意志。

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