時隔52年獲得勛章的“小鹿島比利時醫生”. May. 06, 2023 07:50. by 趙은아 achim@donga.com. “50年前在小鹿島救活了身上蓋著米袋子即將死亡的3個月大孩子‘辛奇’，這壹記憶壹直留在我的心裏。” 差點被遺忘的“小鹿島比利時醫生”夏爾·納貝（音，81歲）當地時間4日在位於比利時布魯塞爾的韓國大使館接受牡丹國民勛章時做出了上述表示。納貝還說：“韓國政府認可我，我感到非常榮幸。”牡丹勛章主要授予政治、經濟、社會、教育、學術等領域的有功人士。 納貝在上世紀60年代後期在全羅南道高興郡小鹿島麻風病醫院擔任了5年的醫生，但直到最近政府壹直不知道這壹事實。 據駐比利時韓國文化院透露，畢業於比利時KU魯汶大學醫學院的納貝在1966年24歲時，根據比利時麻風病防治人權團體“達米安基金會”和韓國保健社會部業務協約，決定前往韓國。為了積累麻風病的治療經驗，他在赴韓前還被派到印度進行了進修。 1967年，他與現已去世的夫人普萊特（音）、女兒阿涅斯（音）壹起踏上韓國土地，到1971年為止，在小鹿島醫院與1名醫生、5名護士壹起治療麻風病患者。他們每周定期治療三四天，周末還要照顧來自島外的患者等約4000人。普萊特通過學習韓國語，幫助患者在文件上記錄患者姓名。 納貝因為痼病在1971年兩國協定結束紀念儀式之前先回到了比利時。此後，他非常想念小鹿島，並在1985年、2001年兩次訪問小鹿島。20世紀80年代，他參與了比利時非營利機構“世界兒童”的設立，為韓國兒童被比利時領養提供了支援。 他在當天的授勛儀式上表示：“再次來到小鹿島時，看到衛生狀況和治療水平有所發展，感到非常高興。” 在迎來業務協約結束50周年的2021年，他出版了壹本名為《辛奇》的自傳性小說，講述了在小鹿島救活沒有名字、被人叫作“辛奇”的孩子的經歷。他捐掉了出書的全部收益。他的小鹿島服務經歷通過魯汶大學韓國學研究所所長阿德裏安·卡爾沃內（音）的研究，被韓國政府得知。卡爾沃內將此告知了韓國大使館，韓國政府決定授予其勛章。

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