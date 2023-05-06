“5月5日，對我們來說是‘成人節’”……夫婦相互贈送禮物，從父母那裏得到零花錢. May. 06, 2023 07:50. by 蘇雪姬記者•李相桓記者 facthee@donga.com,payback@donga.com. “我還沒結婚呢，我仍是個孩子。” 上班族朴尚勇（29歲）5日表示：“為了紀念兒童節，從父母那裏收到了20萬韓元的零花錢。”當天迎來兒童節假期，朴某和朋友們壹起去了釜山旅行。據說，作為兒童節禮物，父母支援了旅行經費。朴某笑著說：“每年5月5日都會收到零花錢”，“雙親節都會和弟弟壹起出錢，請父母吃飯，還送父母零花錢作為禮物，有點朝三暮四。” 把為孩子們準備的5月5日兒童節稱為“成人（大人+成人）節”，從父母那裏得到零花錢或禮物的二三十歲年輕人正在增加。雖然已經成年，但為了依靠父母的經濟能力，再次與父母壹起生活的“袋鼠族”或沒有子女的雙職工夫婦“丁克族”等不斷增加，形成了兒童節的新風俗。 丁克族金某（37歲）夫婦當天也去了家附近的父母家，得到了20萬韓元的零用錢。金某說：“雖然結婚7年了，但由於沒有孩子，所以好像仍然把我們夫婦當作孩子看待。” 年輕夫婦和戀人們為了紀念成人節互相贈送禮物。今年3月結婚的上班族黃某（31歲）前壹天在下班路上到百貨商店買了送給妻子的花束和包。黃某說：“在孩子出生之前，計劃把兒童節當作夫妻紀念日來享受。” 自己給自己送禮物。上班族崔某（27歲）說：“從3年前開始，壹到兒童節就給自己買禮物，今年就買了口紅”，“這是為了安慰因為沒有為大人準備的紀念日而辛苦了壹年的我。” 針對“大人”的市場營銷也在增加。Toss今年準備了“成人節禮物”禮品券活動欄目，Himart等家電產品企業進行了“任天堂Switch”等大人喜歡的遊戲打折活動，正在熱衷於抓住大人。 全北大學社會學系教授薛東勛表示：“韓國有很多成年後也不獨立的袋鼠族，因此出現了父母們仍然認為壹起生活的子女是孩子，並給予零花錢的文化。”成均館大學社會學系教授具正宇（音）預測稱：“隨著生育延遲、丁克族的增加，出現了夫妻間紀念公休日兒童節的文化”，“考慮到低生育狀況等因素，今後這種文化還會進壹步擴散。”

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