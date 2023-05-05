2004年出生的新人大量登場……威風凜凜的19歲少年撼動棒球界. May. 05, 2023 09:18. by 李憲宰 uni@donga.com. 對於起亞隊的左手新人投手尹映喆（19歲）來說，3日主場迎戰樂天隊的比賽可能會有負擔。截止到前壹天，樂天隊以9連勝的成績排在首位。對方投手也是本賽季取得4勝無敗績的羅畇雁。但是從19歲的新秀的臉上卻找不到絲毫緊張感。他將平均時速達135公裏的快速球和犀利的滑行曲線球自信地插進了好球區的各個角落。尹映喆當天以5局5個被安打、1個四壞球上壘、3個脫三振、失1分的好投取得了進軍職業聯賽後的首場勝利。當天，尹映喆在第5局上半局被樂天隊的2號擊球手金敏錫擊出適時安打，失掉了唯壹的壹分。但是右投左打外野手金敏錫也是今年剛入隊的19歲高中畢業新人。金敏錫是當天在樂天隊的擊球陣容中唯壹打出多重安打（4次有效擊球，2支安打）的選手。在球迷們關註的當天比賽中，兩隊的最高功績選手都是新人。開幕進入第二個月的今年賽季，職業棒球界刮起了新人旋風。隨著國內聯賽整體水平的提高，近幾年新人進入壹線隊名單本身就很不容易。但是今年新人選手們可以越過壹線隊註冊，找到幾個作為主力選手活躍的球隊。同壹天，在LG隊和NC隊昌原隊的比賽中，LG隊的新人側肩投球手朴明根（19歲）成為了勝利的主角。LG隊以2比1領先的第9局下半局，LG隊的替補席將朴明根作為終場投手踏上了投手踏板。雖說“石佛”吳升桓（41歲•三星）也會緊張，但朴明根面對NC隊的掃壘安打三人小組進行了1局完美投球。壹天前以救援勝取得出道首勝的他在兩天內各獲得了勝利和保局成功。在賽季初的4場比賽中都失7分，停滯不前的他在之後的9場比賽中壹直保持無失分的狀態。截止到3日，他的成績是1勝2中繼成功、1次保局成功、平均責任失分3.86。朴明根表示：“站在投手踏板上，我認為應該抱著我是王的想法投球。與其說是緊張，不如說是以享受的心態投球。”當天，韓華隊和鬥山隊在蠶室體育場展開的對決中，韓華隊新人金書賢（19歲）的好投非常耀眼。平時以斜肩投法投球的金書賢當天用修正為肩上投球的投球姿勢在1局內沒有失分。對於今年以選秀全體第壹順位的身份穿上韓華隊服的金書賢，韓華隊的壹位相關人士表示：“與柳賢振（多倫多隊）作為新人時相比，他的潛力更加突出。”韓華隊的新人外野手文玄彬（19歲）也在第7局擊出適時2壘打，為球隊8比3獲勝做出了貢獻。 SSG隊也受益於新人。為填補外國投手羅梅羅的傷病空白而投入的右腕投手宋永鎮（19歲）利用中指投出的變化較大的快速球，作為首發投手已經取得了2勝。SSG隊的右手新人投手李路雲（19歲）也在8場比賽中取得2中繼成功、平均責任失分2.00分的不錯表現，起到了必勝組的作用。 除了今年入隊的新人之外，作為先發投手活躍在球場上的二年級球員文東柱（20歲•韓華）、三年級球員李容俊（NC•21歲）、金東柱（鬥山•21歲）等也擁有挑戰新人王的資格。“超級新秀”較多的今年，新人王的競爭將比往年更加激烈。

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