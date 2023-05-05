美國推進“對華半導體出口限制2.0”. May. 05, 2023 08:51. by 華盛頓=常駐記者文炳基、郭道英記者 weappon@donga.com,now@donga.com. 美國國會表示，將推出包括加強半導體出口限制在內的新的對華壹攬子法案“中國競爭法案2.0”。預計法案將包括限制向中國出口尖端技術、限制對華投資、應對中國經濟領土擴張事業“壹帶壹路”的美國主導新興國家援助項目等。繼美國政府之後，立法機構也出面推進加快與中國的技術脫鉤，預計韓國產業也將受到影響。 美國參議院民主黨黨鞭查克·舒默當地時間3日與參議院常任分科委員會主席們舉行記者會時表示：“應該以《半導體法》為榜樣，持續加強國家安全，在全世界對抗中國的作用，並展開競爭。將開發新的、重大的跨黨派法案。”特別是舒默強調：“將把重點放在限制尖端技術流向中國政府上。有必要構建諸如限制半導體設備、技術流入中國的拜登政府出口限制等措施。” 也就是說，繼拜登政府去年實施人工智能半導體及尖端半導體設備出口限制後，美國將從國會層面加強對中國的出口控制。舒默還表示：“將限制對中國政府的投資，這意味著賦予財政部長和商務部長新的權限，中斷對中國尖端產業技術領域的資金流動。”也就是說，美國將在半導體、生物、電池等核心領域出臺禁止向中國企業投資的法案。他還表示，“我們應該超越半導體法和通貨膨脹減少法”，表示要進壹步推進吸引向美國尖端制造業投資的法案。 隨著美國國會去年通過半導體法並推進全方位強化對華限制的壹攬子法案，有人擔心這會給韓國企業帶來新的負擔。 韓國半導體業界對此次法案的推進解釋說，這是美國從初期開始就表現出了牽制中國、掌控供應網主導權的意誌。對於將中國作為半導體核心消費市場的韓國企業來說，這是對人工智能、半導體相關市場成長可能性的負面信號。特別是隨著明年美國大選的臨近，對華半導體的限制有可能得到加強，因此從中長期來看，市場的不確定性也會增大。

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