BTS成員SUGA個人專輯《D-DAY》在“Billboard 200”排行榜上獲得第2名. May. 03, 2023 07:56. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 防彈少年團(BTS)成員SUGA(照片)憑借首張正式個人專輯《D-DAY》登上了美國公告牌主專輯排行榜“Billboard 200”的第二位。這與上個月在“Billboard 200”中獲得第二名,作為韓國Solo歌手創下該排行榜最高紀錄的BTS成員JIMIN的成績相同。 Billboard1日(當地時間)表示,《D-Day》售出14萬張,位居第二。至此,SUGA成為了進入“Billboard 200”前10名的BTS第三位成員。此前,JIMIN以《FACE》排名第二,隊長RM以《Indigo》排名第三。本周排名第壹的是美國歌手摩根•沃倫的《One Thing at a Time》。 “Billboard 200”排行榜是根據實物唱片等傳統專輯銷量和流媒體點擊量進行換算後排名的。

한국어