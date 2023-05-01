韓美就通脹削減法、半導體法達成協議，應展現實質進展而不是“空口白牙”. May. 01, 2023 07:47. . 尹錫悅總統結束了對美國為期7天的國事訪問，昨天回到韓國。政府評價說，以此次巡訪為契機，韓美奠定了世界頂級半導體同盟的基礎。吸引59億美元規模的投資，在半導體、二次電池等尖端技術領域擴大合作夥伴關系，這是值得肯定的。但也有人指出，與華麗的盛宴相比，韓國實際少有所獲。 最令人遺憾的是，對於美國的《通貨膨脹削減法》《半導體支援法》，韓國企業沒有找到解決憂慮的明確方法。 韓美首腦會談後簽署的聯合聲明和隨後的部長級磋商沒有具體方案，只是停留在日後繼續緊密磋商和協調的水平。對此，總統室雖然表示“就減少韓國企業負擔和不確定性的方向達成了明確的協議”，但很難讓人放心。因為不能坐等美國的妥善處理。 通脹削減法和半導體法在此次首腦會談中被選為主要議題。美國以向半導體企業發放補貼為條件，提出了提供營業機密、共享超額利潤等無理要求。在通脹削減法問題上，韓國企業被排除在美國政府的電動汽車補貼發放對象之外。韓國需要的是對這些部分進行詳細規定的靈活化、確保豁免等減少眼前的損失的方案，但並沒有得到整理。 政府認為此次訪問的主要成果是簽訂了業務備忘錄，目前還有待觀察。雖然簽訂了生物23件、尖端產業13件、能源13件、文化產品1件等50件合作備忘錄，但由於沒有法律約束力，很難保證能否進行實際投資。對於韓國型核電站出口的絆腳石——韓國水力原子力和美國西屋之間的法律紛爭，也沒有拿出具體的解決方案。 現在才是真正的開始。在制定詳細方案和磋商過程中，要盡全力消除企業和國民的憂慮。必須拿到美國半導體法和電動汽車補貼支援政策中有毒條款的解決方案和防止追加制裁的保證書。為了使備忘錄和夥伴關系通過真正的投資和合作取得成果，有必要持續進行討論。要取得實質性的進展，而不僅僅是嘴上說說。

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