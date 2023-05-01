路易威登時裝秀在漢江潛水橋上亮相……以《這麽快就》歌曲為背景的T臺. May. 01, 2023 07:47. by 吳承俊記者 ohmygod@donga.com. 首爾漢江潛水橋變身成了法國名牌路易威登的時裝秀T臺。 路易威登30日表示，上月29日晚8時在潛水橋舉行了“Pre-Fall（早秋系列）時裝秀”。路易威登在首爾市的協助下管制了潛水橋的交通，在近800米的潛水橋上準備了舞臺和觀眾席，進行了時裝秀。 當天的活動以首爾夜景為背景，潛水橋的暗藍色照明和從潛水橋上的盤浦大橋向潛水橋側面降落的噴泉相融合，營造出了獨特的氛圍。執導奈飛原創系列《魷魚遊戲》的黃東赫導演擔任時裝秀導演。 活動在金德洙四物遊戲表演組的湖南農樂曲調聲中開始。第壹位走秀模特是《魷魚遊戲》演員兼路易威登代表模特演員鄭浩研，以山中回響歌曲《這麽快就》為背景閃亮登臺。時裝秀的結尾由國際時裝模特崔素拉裝飾。 路易威登表示：“漢江是包含歷史和未來共存的首爾情緒的地方，將以此次秀為契機，向世界宣傳首爾的美麗和漢江的特別之處。”路易威登會長皮埃特羅•貝卡裏表示：“很高興在世界矚目的文化樞紐首爾舉辦路易威登時裝秀。” 女子組合NewJeans的惠仁、演員裴鬥娜、時尚專業人士等1600多人參加了當天的活動。樂天百貨商店代表鄭俊鎬、新世界百貨商店代表孫英植、現代百貨商店代表金亨鐘、Galleria百貨商店代表金恩洙（音）等4家百貨商店的代表也全體出動。

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