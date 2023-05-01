今年四年制大學學費為680萬韓元……上漲0.5%. May. 01, 2023 07:47. by 朴星民 min@donga.com. 據統計，今年韓國193所四年制普通大學的年均學費為679.52萬韓元，比去年上漲3.18萬韓元（0.5%）。 教育部和韓國大學教育協議會30日發表了《2023年4月大學信息公示分析結果》。按學校類型劃分，私立大學的年均學費為757.37萬韓元，比去年上漲4.79萬韓元（0.6%）；國立、公立大學為420.56萬韓元，上漲0.99萬韓元（0.2%）。 從專業方向來看，學費從高到低依次為醫學（979.02萬韓元）、藝術體育（779萬韓元）、工學（725.94萬韓元）、自然科學（685萬韓元）、人文社會（597.58萬韓元）。教育部相關人士分析說：“從今年起全面廢除入學金，大學把入學金反映在學費上，這是主要上調原因。”但是，該費用會以國家獎學金的形式重新支援給所有學生，因此實際上學生沒有負擔。 此前，政府壹直通過不向提高學費的大學支援Ⅱ類國家獎學金的方法，誘導凍結學費。但是，由於財政長期困難而放棄政府支援、強行提高學費的大學正在增加。今年，193所普通大學中有17所（8.8%）上調學費。東亞大學、世翰大學、慶東大學等9所私立大學和10所全國教育大學中有8所也上調學費。 屬於國立大學的教育大學和地方私立大學的學費相對較低，學生們的抵抗力也較小。132所專科大學中有18所（13.6%）提高學費。包括普通大學在內，提高學費的大學共有35所。專科大學的年均學費為612.63萬韓元，比前壹年上漲12.45萬韓元（2%）。

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