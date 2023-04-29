孫興慜攻入扳平比分的進球，距離連續7年進球上雙只剩壹球. April. 29, 2023 07:57. by 金東昱 creating@donga.com. “給混亂的托特納姆熱刺隊帶來了壹絲曙光。” 孫興慜（31歲•托特納姆熱刺隊）拯救陷入失敗危機的球隊後，英國媒體《衛報》這樣報道。28日，孫興慜在與曼聯隊的2022~2023賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）主場比賽中，在球隊1比2落後的下半場第34分鐘攻入扳平比分的進球。最終，熱刺隊以2比2與對手握手言和。 當天孫興慜的進球是他本賽季聯賽的第9粒進球。除了身穿托特納姆熱刺隊隊服首次進軍英超的2015~2016賽季（4球）之外，孫興慜到上個賽季之前壹直保持著兩位數的進球。孫興慜現在只要再進1球，就能連續7個賽季取得兩位數的進球。另外，孫興慜身穿托特納姆熱刺隊的隊服，在聯賽中共打進了144球。這壹數字超過英格蘭國家隊出身的傑梅恩•迪福（143球），躍居托特納姆熱刺隊歷史進球第6位。在該領域排名第壹的是攻入274球的哈裏•凱恩，排名第五的是攻入159球的克裏夫•瓊斯。 當天下半場第34分鐘，孫興慜接到隊友凱恩在禁區右側的傳中，在球門左側利用右腳射門攻破對方球門。這是孫興慜接到凱恩傳球後取得的第24粒入球。據足球統計專門企業Opta透露，這是壹名球員接到特定球員的傳球取得進球的EPL最多進球共同第壹位，此前切爾西的迪迪埃•德羅巴接到隊友弗蘭克•蘭帕德的傳球同樣攻入了24粒進球。 孫興慜在賽後表示，“對方在上半場45分鐘內攻入2球，我們已經毫無退路，在上半場結束後在更衣室裏和隊友們進行了交談”，“上半場不是被牽著走的比賽。雖然下半場表現不錯，但沒能拿到3分，所以並不高興。”托特納姆熱刺隊教練萊恩•梅森表示，“孫興慜（為了進球）壹直在奔跑。他相信自己會取得進球。”孫興慜擺脫了低迷狀態，從今年3月開始表現出良好的競技狀態。在A級比賽（國家對抗賽）和EPL等最近9場比賽中攻入6球。在最近的4場聯賽中，他攻入了3球。孫興慜在上賽季聯賽最後5場比賽中攻入6球，成為首位獲得英超最佳射手獎的亞洲球員。 當天戰平的托特納姆熱刺隊以16勝6平11負（積54分）的成績與阿斯頓維拉隊（積54分）的積分相同，但在凈勝球上領先2球，上升到了第5位。與排名第4位的曼聯隊（60分）還相差6分。還剩下5場比賽的托特納姆熱刺隊正試圖拿到壹張下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽的參賽卡，英超聯賽第4名可以參考下賽季的歐冠聯賽。但是球隊比排名第三的紐卡斯爾聯隊（62分）多賽1場比賽，比曼聯隊多賽2場比賽，處於最不利的境地。

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