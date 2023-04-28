尹錫悅和拜登“加強延伸威懾的信賴”……從“核磋商小組”常設機構化開始 . April. 28, 2023 08:08. . 尹錫悅總統和拜登總統昨天在韓美首腦會談上簽署了針對朝鮮核和導彈威脅進壹步加強延伸威懾實施方案的《華盛頓宣言》。兩位首腦表示，“朝鮮的核攻擊將面臨使用包括美國核武器在內的同盟所有戰鬥力的立即、壓倒性、決定性的應對”，宣布成立韓美“核磋商小組”。拜登在記者招待會上特別嚴重警告朝鮮，“核攻擊將導致政權滅亡。” 包含韓美首腦應對朝核決議的第壹個單獨文件《華盛頓宣言》，是韓國政府在此次會談中特別下功夫的成果。因為高度化的朝核威脅是壓倒韓美同盟70周年紀念和祝賀的兩國共同的緊急懸案。兩國首腦的堅決意誌隨處可見。據總統室透露，在會談過程中，美方還下決心“在朝鮮使用核武器或試圖使用核武器時，讓其攻擊原點消失”。 不過，具體來看其內容的話，確實有不少遺憾。雖然獲得了壹年四次的副部長級新磋商機制的設立，但韓國也要對美國的延伸威懾承諾表示“完全信任”，並再次確認了遵守《核不擴散條約》的義務。尹錫悅也收回了壹度打開的自行擁核的可能性。此外，宣言還明確規定“有事時韓國對美國核作戰提供常規支援”，再次確認了韓美同盟的不對稱現實。 “核磋商小組”的名稱可能取自北約在核共享體制下運營的“核計劃小組”。因此，總統室相關人士也表示：“這實際上就像共享核壹樣。”但是，與美國共同計劃並運用部署在歐洲的核武器的歐洲核共享體制不同，韓半島沒有部署戰術核武器，美國也沒有部署的意向，在這種情況下，相關的解釋只會助長期待感，很難獲得說服力。 盡管存在這樣的局限性，但韓美已經制定了有關核武器運用的情報共享和共同計劃機制，因此，應該將核磋商小組打造成超越對話或磋商渠道的實質性啟動機制。北約的核計劃小組在部長級、常任代表級、實務級的三級結構下決定核武器運用計劃。韓美核磋商小組也應該首先加快兩國工作人員在同壹空間內進行經常討論的常設機構化。在這種有密度的協調和無懈可擊的執行中，才會出現阻止朝鮮核挑釁的同盟力量。

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