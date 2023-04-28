拜登：“如果對同盟進行核攻擊，將是朝鮮政權的終結”. April. 28, 2023 08:10. by 張寬錫 jks@donga.com. 當地時間26日，拜登總統在白宮舉行韓美首腦會談後與尹錫悅總統的共同記者會上強調：“絕對不能接受朝鮮對美國或同盟國的核攻擊，這將意味著朝鮮政權的終結。”這是拜登首次直接警告“政權終結”。尹錫悅也表示：“（拜登總統）承諾，在朝鮮進行核攻擊時，韓美首腦將立即進行協商，並使用包括美國核武器在內的同盟的所有戰鬥力，采取迅速、壓倒性、決定性的應對措施。” 就尹錫悅強調的韓美首腦會談的核心成果——美國延伸威懾（核保護傘）強化方案《華盛頓宣言》和創建韓美核磋商小組壹事，拜登本人暗示，如果朝鮮攻擊韓國，美國將使用核武器進行應對。韓國總統室高層相關人士表示：“美國總統的直接決心是，在朝鮮想要使用核武器或實際使用核武器時，美國將立即先發制人，使其原點消失。”對於擔心韓國企業遭受損失的美國半導體科學法和通貨膨脹削減法，韓美首腦在聯合聲明中表示：“為使該法為企業活動創造可預測的條件、保障互惠的企業在美投資，決定進行緊密協商。” 尹錫悅在此次首腦會談中，在應該獲得的安保、經濟領域核心課題上取得了壹定的成果，相反，為了拜登總統希望的臺灣-半導體領域向中國施壓，表現出了更加貼近美國的姿態。 聯合聲明中表示：“兩國將反對使用經濟強壓及與外國企業相關的不透明手段，並為應對經濟強壓而合作。”據悉，美國在首腦會談前夕要求韓國政府，如果中國禁止美國最大的存儲芯片企業美光公司的半導體銷售，希望韓國企業不要填補中國的半導體不足。聲明內容可以解釋為，韓國政府有可能接受增加韓國企業負擔的這壹要求。聲明還針對中國，就臺灣、南中國海問題表示，“強烈反對依靠力量單方面改變現狀”。中國對此壹直表示強烈反對。聲明中還包括“韓美通過安保支援等繼續支援烏克蘭”的內容。分析認為，這為韓國提供軍事支援打開了可能性。尹錫悅在中國和俄羅斯反對的焦點問題上，進壹步明確了與美國之間的共同戰線。有評價認為，韓美首腦會談後，韓國有可能被編入與朝鮮、中國、俄羅斯同時對立的新冷戰格局，因此，如何管理“中國風險”等成為課題。

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