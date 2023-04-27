“韓元獨自貶值”……高物價只會降低生活質量. April. 27, 2023 07:47. . 韓元兌美元的匯率昨天壹度上升到1340.5：1，遠遠超過了前壹天創下的今年盤中最高點。匯率超過1340韓元是自去年11月28日以後時隔5個月。被提出銀行擠兌可能性的美國第壹共和國銀行存款大量流失的消息傳出後，美元暫時呈現出強勢，韓元價值劇烈動搖。每當韓國經濟遭遇國際貨幣基金組織外匯危機、信用卡事態、全球金融危機等嚴重危機時就出現的“1300韓元匯率”正在呈現出固化的征兆。 最近韓元在主要國家貨幣中跌幅尤其大。由於預測基準利率上調遲早會結束，“王者美元”呈減弱趨勢，但情況依然如此。在過去的壹個月裏，韓元在亞洲11個國家中跌幅僅次於菲律賓比索。在此期間，比韓元貶值更嚴重的貨幣只有菲律賓比索和經常拖欠債務的國家阿根廷的比索，以及正在展開戰爭的俄羅斯的盧布。 更大的問題是“韓元獨自貶值”的大部分原因都在於韓國經濟內部。在發達國家中貿易依存度排名靠前的韓國因半導體、對華出口萎縮，從去年3月開始貿易收支持續出現逆差。進入今年以來，在不到4個月的時間裏發生的貿易赤字超過了去年創下的最高值56%。韓國銀行認為，出口萎縮導致美元減少是韓元貶值原因的40%左右。隨著占出口20%的半導體陷入低迷，隱藏的韓國經濟薄弱的基礎體力原封不動地暴露了出來。 此外，美聯儲有望在下個月把4.75%至5.0%的基準利率再上調0.25個百分點。如果因經濟蕭條和家庭負債問題連續兩次凍結為3.5%的韓國和美國的利率差距擴大到歷史最高值1.75%的話，停留在國內的美元將會更快地流出。期待恢復效果的中國經濟的恢復遲緩也是疲軟的原因之壹。隨著第壹大貿易國中國的人民幣走軟，拉低了朝著同壹方向移動的傾向較強的韓元幣值。 以往，每當發生重大危機時，高匯率（韓元貶值）就會降低韓國出口產品的海外價格，成為出口飛躍的跳板。但現在無法正常啟動，還反而提高了農產品、能源、稀土類的進口費用，高物價使韓國人的生活變得艱難，甚至損害了出口競爭力。如果不通過高強度的結構改革、對未來型產業的大膽投資來改變經濟體質，就很難擺脫因基礎弱化而導致的眼下的韓元貶值。

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