裴相文：“將向首屆韓國錦標賽冠軍發起挑戰”. April. 27, 2023 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. DP世界巡回賽（前歐洲巡回賽）時隔10年之後，本周重返韓國。由韓國職業高爾夫（KPGA）韓國巡回賽和DP世界巡回賽共同主辦的新設大賽“韓國錦標賽”將從27日開始在仁川傑克-尼克勞斯高爾夫俱樂部韓國（GCK）Urban-林克斯球場（72桿）舉行，為期4天。 這是自2008年至2013年舉行的“百齡壇錦標賽”以來，韓國巡回賽和DP世界巡回賽首次在國內同時舉辦比賽。本次大賽的總獎金為200萬美元（約26.7億韓元），冠軍獎金為34萬美元（約4.5億韓元）。冠軍將獲得韓國巡回賽和DP世界巡回賽兩年的種子選手資格。 DP世界巡回賽種子選手排名前95名、韓國巡回賽前57名、推薦選手4名等共156名選手將參加此次比賽。屆時將有60名韓國選手參賽，但作為DP世界巡回賽的種子選手，唯獨王情訓（28歲）遞交了出師表。在DP世界巡回賽上取得3勝的王情訓表示，“能夠向國內球迷展示比賽的樣子，感到非常激動。我還對DP世界巡回賽選手們說‘歡迎來到韓國’。希望（此次大賽）也能給他們留下美好的回憶。” 在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上活動的老將裴相文（37歲）將以推薦選手的身份（外卡）挑戰大賽首屆冠軍。取得韓國巡回賽9勝、日本職業高爾夫巡回賽（JGTO）3勝、PGA巡回賽2勝的裴相文自2021年9月新韓東海公開賽後時隔1年7個月再次參加國內比賽。裴相文在2013、2014年新韓東海公開賽上連續2年奪冠，當時的大賽舉辦場地正是傑克-尼克勞斯GCK Urban-林克斯球場。 在23日結束的高爾夫ZONE公開賽上，作為業余選手時隔10年再次奪得韓國巡回賽冠軍的趙佑榮（22歲）將挑戰連續兩場大賽奪得冠軍。此前，在16日結束的本賽季揭幕戰DB損害保險Promy公開賽上取得巡回賽首場勝利的高君澤（24歲）也將向本賽季第2場勝利發起挑戰。擁有傑克•尼克勞斯GCK球場記錄（低於標準桿10桿共62桿）的高君澤表示，“我並不太在意擁有球場記錄。只要在每輪、每洞都竭盡全力，相信應該會有好的結果。”

한국어