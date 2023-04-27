韓美通過《華盛頓宣言》……“在美國核保護傘機制下創建韓國參與協議的‘核磋商小組’”. April. 27, 2023 07:48. by 華盛頓=張寬碩記者、常駐記者 文炳基 jks@donga.com、weappon@donga.com. 尹錫悅總統和美國總統拜登當地時間26日舉行韓美首腦會談，決定成立“核磋商小組（Nuclear Consultative Group），保障韓國在朝鮮核武器、導彈威脅等非常時期提供延伸威懾（核保護傘）的過程中提高參與程度。20世紀80年代以後在韓國海域銷聲匿跡的戰略核潛艇時隔40多年再次訪問韓國等，針對朝核威脅的戰略資產展開也將大幅增加。為應對黑客等朝鮮網絡電子戰，韓美網絡安全戰略框架也將啟動。在韓國國內自行核武裝輿論日益高漲的情況下，美國提出了這種加強延伸威懾的對策，韓國決定繼續遵守不擁有核武器的《核不擴散條約》。 正在對美國進行國事訪問的尹錫悅26日在白宮與拜登舉行首腦會談，通過了包含上述加強延伸威懾方案的《華盛頓宣言》。核磋商小組將根據朝鮮使用核武器的情況，共享美國的應對信息，並組成保障韓國參與這壹應對過程的常設磋商機制。除了是否部署戰術核武器之外，與和同盟國共享核和戰略武器使用過程的北大西洋公約組織的核計劃小組（Nuclear Planning Group）相似。 在會談之前，美國高級官員解釋稱：“這是為了幫助韓國理解美國在發生重大突發事件時如何構想（應對）計劃，並讓韓國在這壹深思熟慮的過程中發出聲音。”分析認為，這意味著在朝鮮進行核攻擊等非常時期，美國將在核應對過程中給予韓國發言權。韓國總統室發言人李度雲（音）在華盛頓當地新聞中心評價說：“包括延伸威懾、信息共享、共同企劃、共同實施的機制將更為有機地啟動。” 美國高級官員表示，隨著朝核導彈威脅的高度化，美國決定定期在韓半島展開搭載核彈頭的彈道導彈的戰略核潛艇等戰略資產。不過美國明確表示：“沒有計劃在韓半島重新部署包括戰術核武器在內的美國任何核武器。”該官員表示：“有關使用核武器的決定完全是美國總統的權限。”另壹名官員表示：“其中還包括韓國承諾繼續遵守簽署《核不擴散條約》的所有條件。”韓國總統室相關人士表示：“從未改變過這壹立場。”這等於再次確認了隨著美國加強延伸威懾、美國重新部署戰術核武器或韓國不推進自主核開發的承諾。

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