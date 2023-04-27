韓美將創建“網絡安全戰略框架”. April. 27, 2023 07:48. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 韓美以此次首腦會談為契機，還創設了“網絡安保戰略框架”。由於朝鮮在網絡空間的威脅不亞於核和導彈開發，因此兩國將采取更加迅速、系統的應對措施。有觀察人士認為，韓美將針對網絡安全加強情報交流與合作，達到“五眼集團（美國、英國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等5個國家情報聯盟）”的水平。 在當地時間26日舉行首腦會談之前，美國高級官員25日會見記者時表示：“將看到我們（韓美）創建網絡安全戰略框架。”據悉，韓美之所以制定此次框架，是因為不僅是首爾，華盛頓也認識到以朝鮮為中心的網絡威脅不亞於軍事威脅。美國拜登政府上個月在國家網絡安全戰略中曾把朝鮮、中國、俄羅斯等國家規定為網絡威脅，並表示“將解體威脅網絡空間的犯罪分子的網絡”。此前，美國在2021年宣布，與“五眼集團”等核心同盟共同應對針對中國網絡攻擊的網絡安全。 韓國政府高級官員當天在與《東亞日報》的通話中強調：“通過韓美之間的框架，不僅可以積累網絡攻擊主體和手法的資料，在具備防禦態勢的過程中，兩國的合作將大大加強。”預計韓美今後還將出臺對網絡攻擊脆弱的基礎設施防禦對策等詳細戰略。 在這種情況下，尹錫悅在美國NBC電視臺前壹天進行的25日用英語配音播出的采訪中，就美國政府泄露機密文件壹事表示：“（韓美同盟）以自由等價值共享為基礎。我認為這個問題沒有理由動搖支持韓美同盟的銅墻鐵壁般的信任。” 尹錫悅在被問到“朋友是否會竊聽朋友”時回答說：“壹般來說，朋友之間不能這樣，但我不認為在現實世界中，在國家關系中下能這樣做。”他還表示，韓美同盟基於高水平的信任，因此“如果妳有這種信任，就不會動搖”。他強調，與之前文件的真偽無關，雖然發生了美國情報當局監聽韓國等同盟國的疑雲，但韓美關系不會因此而動搖或受到影響。尹錫悅就泄露的機密文件表示：“接到了很多報告，說很多內容與事實不符。”他還說：“據我所知，美國政府正在進行調查。韓國的安保相關人士也正在與美國對應方面就這個問題進行周密的協商。”

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