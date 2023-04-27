韓美企業就小型模塊化核動力反應堆進行大規模合作. April. 27, 2023 07:48. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 在新壹代核電站領域，韓美企業進行了大規模的事業合作。鬥山能源公司26日表示，25日（當地時間）在美國華盛頓舉行的“韓美尖端產業、清潔能源夥伴關系活動”上，已與美國NuScale Power、韓國進出口銀行等簽訂了擴大小型模塊化核動力反應堆（SMR）事業的諒解備忘錄（MOU）。其內容是將在技術開發、金融、制作供應網等領域進行合作。 SMR是指與現有核電站相比，簡化設計，將大小縮小到百分之壹的新壹代核電站。其特點是費用低廉，安全性高。NuScale Power首次獲得美國原子能規制委員會（NRC）的設計認證等，被評價為在SMR商用化方面領先的企業。通過此次合作，如果世界SMR市場擴大，韓國原子能企業有機會參與其中。 SK（株）和SK Innovation、韓國水力原子能也與美國SMR設計企業Terra Power簽訂了《新壹代核電站技術開發及事業化的相互合作合同》。合同中包含了Terra Power正在開發的以鈉冷快堆（SFR）為基礎的第四代SMR“Natrium”的實證和商用核動力反應堆開發的合作內容。SK（株）和SK Innovation去年8月向Terra Power共同投資了2.5億美元（約3000億韓元）。 以現代建設和美國Holtec International為主軸的“Team Holtec”將通過SMR重建烏克蘭能源基礎設施。Team Holtec計劃到2029年3月為止，在烏克蘭連接SMR-160試點項目的電力網。另外，兩家公司還計劃制定部署20座SMR的計劃，並推進核電站建設所需的零部件生產本地化。

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