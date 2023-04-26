尹錫悅會見奈飛首席執行官……為韓流招商引資. April. 26, 2023 07:45. by 全珠英記者、池瑉九記者 aimhigh@donga.com,warum@donga.com. 當地時間24日，作為對美國國事訪問的第一個日程，尹錫悅總統在華盛頓會見了奈飛聯席首席執行官泰德•薩蘭多斯，為韓國文化信息產業引進了25億美元（約3.3萬億韓元）的投資。尹錫悅還將於27日在「全球影像內容領導力論壇」上會見派拉蒙、華納兄弟、探索、NBC環球、索尼影業、華特迪士尼、奈飛等美國6大文化信息企業，繼續為韓流吸引海外投資。 尹錫悅在下榻的美國政府迎賓館「布萊爾國賓館」接見了奈飛高管人員。總統夫人金建熙也一同出席。薩蘭多斯在會上表示，今後4年內將在韓國電視劇、電影、真人秀等韓流領域投資25億美元。這是從2016年開始到去年為止的7年間奈飛對韓流投資的1.5萬億韓元的2倍以上。某投資發行、製作公司相關人士表示：「全球文化產品企業認識到韓國總統對韓流非常關註，他們將更加積極地決定對韓國的投資。」 尹錫悅表示：「薩蘭多斯首席執行官說和韓流企業的關系就像韓美同盟一樣，我對此100%有同感。韓美同盟是守護自由的價值同盟，為了守護和擴張自由，文化是必要條件。」對此，薩蘭多斯表示：「韓國作品有巨大的故事，我們正在向世界出口韓國文化。」 尹錫悅在此次訪美之前就與薩蘭多斯進行了接觸，並向總統室幕僚團強調「要強力推進（招商引資）」。據悉，金建熙女士也積極參與了此次過程。總統室相關人士表示：「過程中首先向總統報告了進展情況，還向對文化產品非常關心的總統夫人報告了進展情況。」 但尹錫悅和薩蘭多斯沒有公開提及網絡使用費問題。在韓國，通信公司SK寬帶與奈飛就網絡使用費支付問題，從2019年開始展開訴訟戰。

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