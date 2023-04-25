首腦會談前夕從美國飛來的「半導體賬單」. April. 25, 2023 07:55. by 申圭鎮記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 newjin@donga.com、weappon@donga.com. 據悉，美國政府在韓美舉行首腦會談前夕的當地時間26日，向韓國政府提出要求，如果中國禁止美國企業美光向中國出口，三星電子、SK海力士等韓國企業不要填補中國的半導體缺口。也就是說，拜登政府要求中國限製產品銷售，首次要求盟國企業「參加」對華半導體戰爭。在美國接連實施《通貨膨脹削減法》和《半導體援助法》等、以本國利益為優先的方向重組全球供應網的情況下，韓國政府能否將本國企業的憂慮和損失降到最低，將成為此次首腦會談成果的關鍵。 英國《金融時報》23日援引精通總統室和白宮之間討論的多名消息人士的話報道說：「美國向準備尹錫悅總統進行國事訪問的我國政府提出了上述要求。」此舉具有針對中國最近以美光有可能侵犯國家安保為由著手進行調查進行應對的性質。 總統室相關人士不否認這一點，並表示：「在兩國討論過程中，盡最大努力將韓國企業的損失降到最低，這是不變的。」美國白宮國家安全委員會發言人也對《東亞日報》的提問表示：「兩國在深化旨在保護國家、經濟安保、尖端技術的韓美合作方面取得了歷史性進展。這樣的努力包括調整半導體領域的投資、保護核心技術、應對經濟壓力。期待在即將到來的國事訪問中，加強在所有這些領域的合作。」這表明，韓美兩國就半導體限製和韓美合作應對中國報復措施進行合作已經拿到會談桌上。 在應對朝核問題、加強延伸威懾等諸多核心懸案迫切需要美國協助的情況下，美國要求參與對華施壓，將對面臨會談的韓國政府造成巨大負擔。韓國半導體業界也認為，如果中國的美光調查最終得出禁止產品銷售的結論，中國的半導體客戶公司很有可能把三星電子和SK海力士作為替代方案推進。有人擔心，在此過程中，如果韓國政府接受美國的要求，不僅會收到來自中國的壓力，從中長期來看，還會加深中國在本國半導體的崛起。 尹錫悅總統和拜登總統計劃以此次首腦會談為契機，大幅加強雙邊、人工智能、生物、宇宙等尖端技術領域的合作。觀察人士認為，特別是將韓美同盟提升為「尖端技術同盟」的方案等將包含在首腦會談聯合聲明中。訪美期間，兩國相關企業為正式開展半導體、電池、電動汽車、生物等尖端技術領域的合作，正在推進簽署多項諒解備忘錄。

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