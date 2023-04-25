現代汽車-起亞在紅點和汽車設計大獎上獲得5個獎項. April. 25, 2023 07:54. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 現代汽車、起亞、捷尼賽思24日表示，在世界設計獎“紅點獎”和“汽車設計獎”上共獲得了5個獎項。現代汽車的全新雅尊在“運輸設計”部門、E-pit超高速充電器在“城市設計”部門分別被選為本獎獲獎作品。起亞Niro極睿插電式混合動力車在紅點獎運輸設計部門獲得了本獎。捷尼賽思G90也因“動感的優雅”這壹認同感得到高度評價，在運輸設計領域獲得了本賞。 與此同時，捷尼賽思的X敞篷概念車（Genesis X Convertible Concept）在“汽車設計大獎2023”中被選為“年度概念車”。X敞篷車是捷尼賽思繼2021年3月和2022年4月分別公開的“X”和“X Speedium Coupe”之後的“X概念系列”第三款車型。有評價稱，這款車型反映了捷尼賽思的電動汽車設計方向，被稱為“與自然環境交流的駕駛員體驗”。

한국어