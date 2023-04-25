尹錫悅訪美，韓美應成為共享價值和利益的雙向同盟. April. 25, 2023 07:53. . 尹錫悅總統今天開始為期七天五夜的訪美日程。在迎來韓美同盟70周年之際，時隔12年再次進行的此次訪問中，韓國政府要取得不亞於「國事訪問」形式的實質性成果，負擔不容小覷。在動蕩的國際局勢和韓半島安保危機狀況下，適用《通貨膨脹削減法》和《半導體援助法》、解除核電站出口限製等需要解決的經濟懸案，成為會談的一系列議題。 在美國的延伸威懾方面，雙方有望在協議上取得進展。韓美兩國正在推進在共同文件中明文規定「如果韓國受到朝鮮的核攻擊，美國也將使用核武器」的方案。據悉，為了提高核延伸威懾的共同企劃和執行力，韓美正在協商另行設立部長級常設磋商機製的方案。如果確定下來，美國將以兩國首腦追認的「核報復」意誌的正式文件向國內外明確承諾，從這一點來看意義重大。 在與烏克蘭處於戰爭中的俄羅斯數次威脅進行核攻擊時，美國也沒有表示要用核進行反擊，對韓國也只是原則性公開表示「將運用包括核在內的所有範疇的軍事能力，提供延伸威懾」「將導致金正恩政權的滅亡」等。隨著朝鮮好像向美國示威一樣繼續核開發，贊成自行核武裝的韓國國內輿論空前高漲。對於美國來說，現在必須消除一直以來韓國對美國「核保護傘」提出的不安感和疑慮，回應日益高漲的安保要求。 最近因烏克蘭軍事支援爭議而引發的韓國、中國、俄羅斯之間的沖突進一步加深，韓半島的安全狀況正在惡化。俄羅斯高層人士流露出向朝鮮支援本國最新武器的可能性，毫不猶豫地進行露骨的威脅。不讓朝鮮趁機誤判的關鍵不是單純的文件，而是遏製政策的實效性。包括組成類似北約核計劃小組的高層常設磋商機製在內，應該采取能夠保證兩國間核共同企劃的具體措施。 26日在華盛頓舉行的韓美首腦會談上，除軍事領域外，還將討論經濟、技術、宇宙、網絡等多個領域的合作方案。迎來70周年的兩國同盟應該全方位擴散，並闡明正在進化成共享價值和利益的雙方合作關系。通過銅墻鐵壁般的合作守護韓半島的安保是所有討論的基本基礎。在此基礎上，還要找出在電動汽車和半導體等核心經濟安保領域實現雙贏的合作最佳點。

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