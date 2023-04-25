卑怯的中立和盲目的中立. April. 25, 2023 07:52. . 著名政治哲學家馬基雅維利說：“君主要有獅子的心臟和狐貍的頭腦。”他所說的君主不是君主個人，而是作為國家代表的君主。因此，這壹命題可以作為國家的行動方針進行置換。 當然，我們生活的時代並不是馬基雅維利的時代。人們的意識水平提高了，法律和制度實現了民主化。高度的正義感要求國際關系甚至戰爭的人權和道德意識。但那還遠遠不夠。國際社會還處於叢林之中。不僅是烏克蘭-俄羅斯戰爭，在世界各國發生的紛爭和恐怖事件也揭開了21世紀的信念和智慧的面具。 隨著戰爭的長期化，令人擔憂的事情終於發生了。西方世界和俄羅斯、中國強迫世界站在自己壹邊。有些國家似乎期待已久。因為地緣政治原因，利害關系非常明確。我們做不到那樣。俄羅斯、中國、美國、日本的會面地點是韓半島。而且這個半島還分為理念不同的兩個體制。 這時出現的用語是中立。有人提到實利。這似乎是壹個很合理的故事。但是中立是什麽呢？兩個人下圍棋時發生爭執。與其無端支招或分清是非，不如靜觀其變，這才是明智之舉。但是兩個人吵架的時候掉進水裏了。因為壹次救不了兩個人，所以先向壹邊伸出手，說不定會跟別人成為仇人。那這次也保持中立，只看看怎麽樣？說不定和兩個人都會成為死對頭。 在國際社會上，所謂中立，並不是僅憑我的意誌決定的。中立並不能保證實際利益。中立也需要勇氣，實利行為也不是不受到損失的行為，而是選擇有損失覺悟的明智利益才是實利行為。 中立應該是有勇氣的選擇，不能成為逃避現實和膽怯的對策。實利不能做出不付出努力、不經歷痛苦、不遭受損失、只取得利益的行動。

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