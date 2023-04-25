世界軍費開支去年接近3000萬億韓元，創歷史新高. April. 25, 2023 07:54. by 洪禎秀 hong@donga.com. 瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所24日公布，去年全世界軍費開支達到2.24萬億美元（約2992萬億韓元），創歷史最高記錄。隨著俄羅斯入侵烏克蘭後歐洲各國增強軍費，一年內增加了3.7%。 受烏克蘭戰爭的影響，歐洲與前一年相比增加率達到13%，增速為1989年冷戰結束以來最快。自柏林墻倒塌以後，歐洲的軍費開支一直保持一位數的變動率，但去年劇增。斯德哥爾摩國際和平研究所分析說，很多國家已經表明了在今後約10年內增加軍費的計劃。 軍費開支增幅最大的國家是烏克蘭（640%），接下來是芬蘭（36%）。彭博社分析說，芬蘭購買了數十架美國產最精銳戰鬥機F-35，這為本月正式加入北約做出了貢獻。立陶宛（27%）、瑞典（12%）、波蘭（11%）的軍費開支也大幅增加。 一如往年，軍費開支額排名第一的是美國（8770億美元，約1171萬億韓元），在全世界總額中所占的比重達到39%。中國、俄羅斯、印度和沙特阿拉伯緊隨其後。日本的軍費支出額為460億美元（約61萬億韓元），是1960年以來的最高水平。 韓國是比上一年減少2.5%的464億美元（約62萬億韓元），停止了持續22年的增加勢頭。但是和平研究所表示，這是通貨膨脹影響下的數字，不考慮物價上漲率的名義增長率為2.9%。韓國去年的軍費支出額排名世界第9位，比2021年上升了一個名次，與日本交換了位置。

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