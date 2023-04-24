SK On成為第一個獲得美國愛迪生獎的電池製造商. April. 24, 2023 07:51. by 具特敎 kootg@donga.com. SK On在美國最高權威發明獎「2023愛迪生獎」上獲得銅獎。SK On是第一個獲得愛迪生獎的全球電池製造企業，而不是初創企業或研發企業。 SK ON23日表示，其開發的NCM9電池在「EV電池提高」領域獲得了銅獎。NCM9電池是把鎳比重提高到90%的高性能高鎳電池。2019年SK ON在世界上首次開發。鎳含量高，能量密度高，行駛距離和功率等出色。 不過，如果鎳含量提高，熱穩定性可能會降低。但據分析，SK ON開發出了將內部隔膜以之字形砌成的「Z-折疊」技術，提高了穩定性，因此得到了優秀的評價。

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