繼房地產、虛擬貨幣之後……科斯達克凈買入44%是「舉債投資」. April. 24, 2023 07:50. . 隨著股市呈現恢復趨勢，舉債投資的「債投」再次盛行。證券公司貸款購買股票的信用融資余額在10個月內超過了20萬億韓元。科斯達克（KOSDAQ，韓國創業板）市場今年個人投資者凈買入的近一半都是債投。在資產價格暴漲期，對房地產、股票、硬幣等進行「只管投資」而遭受痛苦的人仍然很多，再次舉債賺錢的誘惑正在擡頭，令人擔憂。 股市「債投」在出現過熱現象的科斯達克市場上非常嚴重。去年底為7.76萬億韓元的信用融資余額，本月突破了10萬億韓元。債務比市價總額達5倍的有價證券市場還要多。進入今年以來，科斯達克市場增加的債務達2.7萬億韓元，占個人投資者凈買入金額的44%。與凈買入相比，債務的比重是掀起股票狂潮的2020年的1.6倍，是史無前例的水平。 今年以來，科斯達克市場上漲了27.9%。隨著二次電池等若幹個股呈現暴漲趨勢，「說不定只有我一個人被冷落」的心理擴散，舉債投資的人增加了。但是短期內由大規模債務而上升的漲勢會持續到什麽時候，情況非常危險。市場調整正式開始，如果出現因反對買賣等債務清算的情況，預計後果將進一步擴大。 不僅是股票，房地產市場的「挖空心思貸款」也出現了再次增加的征兆。上個月向銀行抵押的住宅為95621件，在2021年3月以後的兩年間超過了9萬件。「債投」和「挖貸」的增加可能會導致青年層的破產。因無法償還債務而申請「個人回生」的負債人上個月達到11228名，創下了歷史最高紀錄。與一年前相比增加了50%。去年申請「個人回生」的人中，二三十歲人群的比率達到了46.6%。 經歷了資產市場的泡沫崩潰和利率上調，人們切身感受到了債務的危險性，但最近警戒心又變得遲鈍。為了不讓負債增加和債務違約成為國內經濟虛弱的導火索，要盡全力管理家庭負債。既要給陷入無法回生的負債人提供恢復的機會，同時又要避免引起等待就會減免債務的期待，需要精巧的處理。已經到了家庭、企業、政府等所有經濟主體再次回顧債務可怕性的時刻了。

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