晚上看到的事物. April. 24, 2023 07:50. . “在失去鮮明感的時候，所有的存在都會獲得淒涼感。我們愛壹個人時經常意誌消沈的原因也和這種情況相似。所謂對方的心，到底是在早晨還是白天都像‘晚上’，我在‘晚上’面前像老人壹洋揉著昏暗雙眼。”—在韓正元的《詩與散步》中 僅在晚餐上就見過兩回的人。第三次見面時第壹次在光天化日之下看見了那人。清澈的紅茶般明亮的褐色瞳孔映入眼簾。因為是東方人身上不常見的顏色，所以望著它感嘆不已。太陽落山不見那美麗的瞳孔。 從那以後，我開始註意晚上看到的事物。夜幕降臨的街道，這種顏色和那種顏色的界限變得模糊，這種形態和那種形態的辨別變得復雜，任何對象都不能隨意確定。因為那種心不能得意忘形。不能自高自大。晚上的視線告訴我們要謙虛。 作家韓正元將那壹瞬間比喻為愛情。墜入愛河的人為了了解對方的心意而奮鬥，但是這種努力大部分都會化為泡影。 越愛對方，對方的心就越像“晚上”壹洋模糊。換句話來說吧。如果對方的心照得太亮，有必要懷疑我現在做的是否是愛情。看透壹個人的確信真的是愛情嗎。會不會是傲慢的另壹個名字呢？愛情是不斷的提問和發現。似懂非懂，以為碰到了，但其實沒碰到。 晚上的視線不僅是愛情，所有關系都很珍貴。因為，超越肉眼可見的範圍，了解他人遙遠歷史的態度是尊重的開始。每當我想用黑和白、方塊和三角形來規定他人的顏色和形狀時，我都會回到“像老人壹洋揉昏暗雙眼”的心態。雖然不鮮明的世界會像作家所說的那洋淒涼。真正的神意大概會在彼此的淒涼中萌生。

한국어