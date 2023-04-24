田仁智：“我人生中最有意義的壹桿進洞”. April. 24, 2023 07:51. by 姜泓求 windup@donga.com. “這是我到目前為止的人生中最有意義的壹桿入洞。” 田仁智（29歲）創下了進軍美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽後的第壹個壹桿進洞。這是大會贊助商雪佛龍抉定每成功達成壹次壹桿進洞就捐贈100萬美元（約13.3億韓元）的該比賽中出現的第壹個壹桿進洞。 23日，田仁智在美國得克薩斯州伍德蘭茲的卡爾頓森林俱樂部（72桿）舉行的LPGA巡回賽本賽季首場大滿貫賽事—雪佛龍錦標賽第3輪17號洞（3桿）上打出壹桿進洞。田仁智在164碼（約150米）長的該球洞選擇了5號鐵桿開球。開球後掉到果嶺上的球滾了約4米多，被吸進了洞杯中。確認壹桿進洞的田仁智與球童、同僚們擊掌時非常高興。這是田仁智在LPGA巡回賽上取得的第壹個壹桿進洞，也是她高爾夫生涯中的第六個壹桿進洞。2016年首次慘加LPGA巡回賽的田仁智此前在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽上曾兩次達成壹桿入洞。 從去年開始，新擔任大賽贊助商的雪佛龍在17號洞舉行“雪佛龍挑戰賽”，以每支小鳥球捐贈1萬美元（約1330萬韓元），每個壹桿進洞捐贈100萬美元等方式進行捐贈。田仁智當天壹桿入洞獲得的捐款將用於LPGA材團和休斯敦地區的少女高爾夫選手等。在美國加利福尼亞州蘭橋米拉使命丘鄉村俱樂部（Mission Hills Country Club）舉行的去年大賽上，以14號洞（3桿）為對象進行了首次挑戰賽。當時沒有出現壹桿進洞。 田仁智說：“打高爾夫球、買自己想要的東西時，只要過了2、3天，幸福的心情就消失了。但是，如果幫助別人，即使壹個月過去，壹年過去，也會壹直讓（我的心情）變得幸福”，“今天成功取得壹桿進洞，因為能給某個地方帶來幫助，所以我會變得更幸福。” 作為非會員在2015年美國女子公開賽上奪冠的田仁智當時向大會場所（美國賓夕法尼亞州蘭開斯特鄉村俱樂部）捐贈了1萬美元。之後成立了田仁智蘭開斯特鄉村俱樂部獎學材團。這壹努力得到認可，今年3月她還成為了巡回賽的社會貢獻功勞獎“Velocity Global Impact Award”的首任獲獎者。

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