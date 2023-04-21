軍事援助烏克蘭問題陷入困境，韓國企業、僑民安全第一. April. 21, 2023 07:45. . 對於尹錫悅總統暗示有可能對烏克蘭進行軍事支援的發言，總統室高層相關人士昨天表示：「這是常識和原則性的回答。我們今後怎麽做，取決於俄羅斯今後的行動。」該負責人還表示，韓國國內法或外交部訓令中沒有禁止向交戰國或第三國提供軍事支援的條款。雖然俄羅斯方面表示強烈反對，但韓國政府今後有可能改變「不提供殺傷武器援助」的方針。 正如總統室方面所解釋的那樣，尹總統的發言是極其常識性和原則性的。但是，對於將對韓國對外關系產生巨大影響的敏感問題，是否一定要做出這樣的發言，這應該是另外一個問題。雖然尹總統使用了「如果發生大規模攻擊平民或大規模屠殺、重大違反戰爭法的情況」的假設型表述，但在每一句話都被尖銳解讀的外交問題上，即使是原則性的發言也應該慎重。 尹總統似乎沒有意識到其發言會帶來什麽影響。總統室和政府相關人士也強調：「這不是沒有計劃的發言。」但令人懷疑的是，發言是不是輕視了其影響程度和今後可能帶來的影響。俄羅斯立即反對稱，「將視為敵對行為」。特別是國家安全委員會副主席梅德韋傑夫表示，「如果（韓國）看到俄羅斯的最新武器到了朝鮮的手中，很好奇會說什麽」，甚至暗示了向朝鮮提供軍事支援的應對籌碼。 此前，韓國政府考慮到進軍俄羅斯的韓國企業和僑民的安全，以及俄羅斯對朝鮮的影響力，在向烏克蘭提供人道主義財政援助的同時，一直拒絕提供殺傷武器援助。因此受到了美國和北約的不可小覷的壓力，對此俄羅斯還警告韓國「關系破裂」。因此，作為不得已之計，甚至動用了與美國簽訂155毫米炮彈出口或租賃合同來填補美國空武器庫的「迂回支援」方式。 然而，韓國政府現在卻打開了直接援助烏克蘭的可能性，這似乎與幾天後尹總統對美國進行國事訪問不無關系。在韓美首腦會談中，烏克蘭問題也是難以避免的議題。為了加強對抗朝核威脅的延伸威懾，韓國確實需要做出貢獻。但是，是否應該犧牲韓俄關系，應該從國家利益的角度冷靜地判斷。國際普遍價值和作為同盟的貢獻固然重要，但任何一項都不能超過韓國僑民和企業的安全。

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