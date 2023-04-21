放棄大師賽資格的伍茲再次接受手術治療……面臨賽季出局危機. April. 21, 2023 07:46. by 李憲宰 uni@donga.com. “高爾夫皇帝”泰格•伍茲（48歲•美國•照片）在參加10日結束的美國職業高爾夫（PGA）巡回賽本賽季首場大滿貫賽事“美國大師賽”時吐露說：“走路移動是最難的。”這是因為2021年2月在交通事故中受傷的右腿傷病復發。實際上，伍茲在此次大師賽期間壹直明顯跛著腿。雖然好不容易通過了前兩輪，但是因為疼痛在第3輪7號洞結束後棄權。 伍茲最終登上了手術臺。伍茲20日通過社交媒體表示：“為了治療右腳踝踝外傷後炎癥，接受了手術。”當地媒體預測，通過連接兩塊骨頭的手術，恢復需要10~12周的時間。 2021年發生交通事故時，伍茲的右脛骨和腳踝嚴重受傷。經過恢復性訓練，去年伍茲參加了大師賽，在4輪比賽過後排在第47位，但在之後參加的大賽上，在消化全部比賽日程方面壹直經歷著困難。在去年的大滿貫賽事PGA錦標賽上也棄權。進入今年以來，他只參加了兩場大賽。雖然2月在由自己財團主辦的捷尼賽思邀請賽順利完賽，但在大師賽上伍茲再次棄權。 當地媒體報道說，伍茲何時能再次參加比賽尚不明朗。伍茲的經紀人、Excel 體育代表馬克•斯坦伯格表示：“現在的最佳目標是恢復日常生活。” 目前取得15場大滿貫賽冠軍的伍茲，今年剩下的3場大滿貫賽都很難出戰。5月的PGA錦標賽和6月的美國公開賽實際上已經告吹，預計也很難參加最後壹場大滿貫賽事7月的英國公開賽。伍茲從1997年大師賽開始到2008年美國公開賽為止，在12年間共14次獲得大滿貫賽冠軍獎杯。此後，11年後的2019年大師賽是他最近唯壹壹次獲勝的大滿貫賽事。大滿貫賽事歷史最多冠軍紀錄是傑克•尼克勞斯（83歲•美國）保持的18勝。

한국어