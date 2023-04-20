懺悔和藝術. April. 20, 2023 08:03. . 在漆黑的黑暗之中，壹位白發蒼蒼的老人正在演奏豎琴。頭發和胡須白皙，額頭和手上刻著歲月的皺紋，但不知為何能感受到品格。這位老人似乎超越了人間萬事，凝視著遠方，投入到演奏中，他為何在黑暗中獨自彈奏豎琴呢？ 這幅畫是彼得•保羅•魯本斯畫的《大衛王彈奏豎琴》（1616年•照片）。聖經裏的大衛本來是牧羊人。因為樂器演奏實力突出，所以作為掃羅王的樂師踏上了宮殿的地板。後來，他用壹塊石頭擊敗了巴勒斯坦巨人“大力士”歌利亞，成為拯救以色列的英雄。在跨國死亡關頭之後，他繼掃羅王之後成為以色列第二代國王，統治了40年，引領了王國的全盛期。波瀾壯闊的大衛的故事是美術的人氣主題，大部分畫家都描述了年輕、有魅力的外貌的大衛獲勝的場面。但弗蘭德斯的畫家魯本斯卻不同。他既不是有魅力的青年，也不是有權勢的人，而是獨自投入演奏的老樂師。從連王冠都沒有的情況來看，應該是把王位讓給兒子所羅門，等待死亡來臨的時候。 大衛雖然是信仰深厚的國王，但他並不是無懈可擊的人。侵犯忠臣的妻子巴瑟娃後，為了得到她，策劃了計謀，使忠臣喪命。因為這個罪失去了年幼的兒子，目睹了王子的叛亂和死亡等，經歷了考驗。放下40年權力的重擔的七旬老人正在和平地彈奏豎琴贊揚神。也許他正在將自己能演奏的最美麗的音樂獻給神，反省和悔改自己過去犯下的錯誤。 當時魯本斯是安特衛普最成功的畫家，過著貴族般的生活。信仰深厚的他也許在懷念老年的大衛時，自己反復回味。財富和名聲不是永恒的，最終拯救我們的只有懺悔和美麗的藝術。

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