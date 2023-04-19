官妓的悲哀. April. 19, 2023 07:57. . 曾是金素月的老師的岸曙金億，既是詩人又是先驅性的翻譯家。在大部分翻譯都重譯日語譯本的情況下，他打開了原作直譯的大門。這相當於對日本帝國主義強占時期進行的壹種脫殖民式翻譯。他用韓語翻譯了西歐的詩以及中國和朝鮮的漢詩。其中翻譯了很多女詩人的詩。最有名的是唐朝詩人薛濤的詩作《同心草》。由金聖泰作曲而更加出名的詩。 原名不是同心草，而是意為“等待春天的歌曲”的《春望詞》。金億只翻譯了四首詩中的壹首，取名為《同心草》。“風花日將老，佳期猶渺渺。不結同心人，空結同心草。”在第三行和第四行出現的同心人和同心草的表述中，同心的意思是“壹條心”。心和心融為壹體才是愛情，詩人卻無法這樣，只能悠閑地系上草葉，消除對無法赴約之人的思念。這種心情之所以更加哀切，是因為詩人是早早失去父母，以官妓生活的女性。不管愛誰，都不能像普通人壹樣愛，這是官妓的宿命和悲哀。男人離開就算了，而她則只能以詩作慰藉。 金億認為這樣的詩才是真正的詩。他高度評價了小妾或妓生的詩，並引用孔子的話，將好詩比喻為“思無邪”，即思想不加修飾。“不知為什麽，士大夫家的婦女們的歌曲中有壹種故意壓抑感情，裝飾得文雅的感覺。”因此，如果孔子的話正確，她們的歌曲是“不及格”，感情上毫無虛假的小妾或藝妓的歌曲是“及第”。也就是說，不是制度保障的穩定生活，而是從過著怨恨生活的女人身上產生的純度高的感情才接近抒情詩的本質。這可以說是翻譯家金億啟發的藝術原理。

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