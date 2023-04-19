“2000年前古代國家登場時韓半島森林減少”. April. 19, 2023 07:57. by 崔勛鎮記者 choigiza@donga.com. 據研究，約2000年前韓半島和東北亞地區的森林減少，這是因為國家權力的形成、農地開墾、村落劃分等。 韓國生態環境史研究所研究員徐敏秀（音）在8日舉行的韓國古代史學會學術大會上，以“國家形成期森林的生態環境和景觀變化”為主題進行了發表，並做出了上述表示。 徐研究員同時研究了分析沈積物中花粉分布和總量的花粉學資料和歷史書《三國誌》、《三國史記》記錄。沈積物中的樹木花粉比例越高，森林越密集，由此可以推測，草等非樹木花粉比例越高，森林就越少。 根據上述分析，韓半島地區的森林大體上在2000年前減少了。相對容易開墾農地的南、西海岸低窪地區，森林減少速度更快。這壹時期，該地區非樹木花粉比例明顯增加。同樣的，韓半島的森林景觀變化可以通過史書得到確認。《三國史記》中寫道：“（百濟多婁王6年）2月下達王令，讓國家南側的州、郡首次建造稻田。”徐研究員表示：“統治階層致力於農業發展，加快了未開拓地的農地轉換速度”，“森林的減少與古代國家的登場有關。” 據分析，3世紀中葉高句麗所在的滿洲南部山區仍然有很多未開墾的森林。這與三國誌《東夷傳》中“沒有好的農田，即使勤耕糧食也不夠吃”的高句麗介紹壹致。徐研究員解釋說：“在險峻的山地較多的生態環境相對比較遲緩的時期，為維持稠密的森林做出了貢獻。”

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